El Congreso de EEUU aprobó un presupuesto para evitar un cierre del gobierno antes de las elecciones

La resolución extiende la financiación de la administración de Donald Trump desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre.

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre. La medida fue respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra.

La resolución extiende la financiación de la administración de Donald Trump desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, evitando así un cierre administrativo durante las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La mayoría republicana y la oposición demócrata se unieron para evitar el posible cierre del gobierno en plena campaña electoral, que habría dejado sin sueldo a miles de empleados federales, habría paralizado a las principales agencias del país e incluso podría haber generado disrupciones en el tráfico aéreo.

El proyecto de ley incluye una variedad de excepciones negociadas entre los senadores y la Casa Blanca. Los demócratas lograron incluir una cláusula para garantizar que no se pueda transferir dinero a la Patrulla Fronteriz a, informaron medios locales.

El año pasado se produjo el cierre de gobierno más largo de la historia de EEUU, con una duración de 43 días , ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

La resolución extiende la financiación de la administración de Donald Trump desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre.

Además, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales del ICE en Minnesota.

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración Trump.

Trump dice que las elecciones de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán

Trump, aseguró también este martes que las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre no influyen en sus decisiones respecto a la guerra con Irán y la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

"Probablemente no tendrán ningún impacto en mí. Solo voy a hacer lo correcto", afirmó el mandatario durante un encuentro con su homólogo libanés, Joseph Aoun, cuando fue consultado sobre si Teherán está intentando influir en los comicios mediante las amenazas sobre el estratégico paso marítimo.

El mandatario rechazó que la proximidad de los comicios legislativos condicione su estrategia frente a Irán: "Todo el mundo dice: Lo estás haciendo antes de las elecciones. No puedo pensar que esto tenga que ver con eso. Creo que la gente está muy contenta", señaló.