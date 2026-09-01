Polymarket recibió u$s300 millones de un fondo ligado a Trump Jr

La plataforma de predicciones avanza con una ronda de u$s1.000 millones. A la par, enfrenta cuestionamientos por posibles operaciones con información privilegiada.

El mercado de predicciones Polymarket recaudó u$s300 millones de 1789 Capital , un fondo de inversión del que Donald Trump Jr, hijo del mandatario estadounidense, es socio. El movimiento se inscribe en una nueva ronda de financiamiento más amplia, que alcanzaría unos u$s1.000 millones , según informó The Wall Street Journal.

La inversión se suma a los u$s200 millones que 1789 Capital ya había destinado a Polymarket . El fondo también participó en otros proyectos tecnológicos controvertidos, entre ellos Enhanced Games - los denominados “Juegos Olímpicos de los esteroides” - financiado por el líder de Palantir, Peter Thiel.

El crecimiento de los mercados de predicciones se produce en paralelo con un mayor escrutinio regulatorio en Estados Unidos . Al menos 20 estados mantienen litigios contra estas plataformas por las apuestas deportivas que ofrecen, mientras distintos gobiernos estatales buscan establecer nuevas reglas sobre el funcionamiento de estos servicios.

La disputa también enfrenta a los estados con el Gobierno federal. La administración de Donald Trump sostiene que la regulación de los mercados de predicciones debe quedar exclusivamente en manos de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y no de las autoridades estatales.

Donald Trump Jr, hijo mayor del mandatario de EEUU, involucrado en la ronda de inversión de la plataforma.

En ese marco, la CFTC demandó a al menos nueve estados por sus intentos de regular la actividad. A su vez, una coalición integrada por 44 fiscales generales estatales firmó recientemente una carta en la que cuestionó la autoridad del organismo federal para supervisar las apuestas deportivas ofrecidas por los mercados de predicciones.

El debate también alcanzó a Donald Trump Jr.. Según informó The New York Times, el empresario participó recientemente de un encuentro con fiscales generales estatales conservadores, donde defendió a la industria y aseguró que ya cuenta con una “robusta supervisión”.

En ese mismo evento, Trump Jr. describió a los mercados de predicciones como una herramienta “supervisada por funcionarios federales, no por fiscales generales estatales”.

El conflicto por la "información privilegiada"

Polymarket quedó bajo la lupa luego de varios usuarios apostarán - y ganaran - en la previa a decisiones trascendentales de Trump en materia de geopolítica. Una semana atrás, el mercado de predicciones remitió decenas de cuentas al Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de detectar indicios de un posible uso de información militar privilegiada para realizar operaciones en su plataforma, según confirmó a CNN un alto funcionario de la compañía.

Las cuentas entregadas a las autoridades habían sido identificadas posteriormente por un grupo de vigilancia en un informe publicado el jueves. Sin embargo, las remisiones de Polymarket al Departamento de Justicia se habían realizado antes de que ese documento saliera a la luz.

Algunas de las apuestas disponibles en Polymarket al día de hoy.

A modo de contexto, las plataformas de predicción otorgan la posibilidad a los usuarios a operar y apostar sobre acontecimientos de todo tipo, desde resultados deportivos y cuestiones culturales hasta elecciones, fenómenos climáticos y conflictos bélicos.

En Estados Unidos, las apuestas vinculadas con conflictos bélicos son ilegales. Aun así, estos mercados continúan disponibles y tienen una fuerte actividad en Polymarket, cuya sede se encuentra en el extranjero.

El interés sobre este tipo de operaciones aumentó durante este año, en paralelo con el crecimiento de las plataformas de predicción. El sector llegó a registrar miles de millones de dólares en volumen semanal de operaciones, elevando también la atención sobre el origen de la información utilizada por algunos participantes.

Uno de los principales antecedentes ocurrió en abril, cuando el Departamento de Justicia acusó a un integrante de las Fuerzas Especiales de utilizar secretos militares para apostar sobre una operación estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. El militar se declaró inocente.

A esto se sumó otro caso revelado por CNN en marzo. Un operador habría obtenido cerca de US$ 1 millón a partir de decenas de operaciones consideradas sospechosas y relacionadas con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.