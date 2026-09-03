El petróleo se acerca a los u$s100, pero Wall Street extiende su rebote

Las acciones en la bolsa norteamericana fluctuan mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se estabilizan cerca de máximos de varios años. Por su parte, el barril de crudo extiende las subas.

Los principales índices de Wall Street continúan los incrementos de este jueves. El foco de la jornada pasa por la apreciación del yen japonés, a la espera de los datos económicos de Estados Unidos que podrían reforzar las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés este mes.

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La rentabilidad de los bonos del gobierno japonés cayó desde máximos históricos , siguiendo la tendencia de recuperación de los bonos globales, mientras que el yen se encaminaba a su mayor repunte en dos días desde el impulso recibido por la intervención oficial a principios del mes pasado.

Eso no se tradujo en el índice bursátil de referencia en Japón: el Nikkei 225 cayó 0,18%, mientras que el Kospi surcoreano subió 0,26%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,39%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,02%.

Mientras tanto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,53% hasta u$s96,14 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,77%, hasta los u$s91,83 el barril.

En Europa — región sumamente dependiente de las importaciones energéticas — esa factor no parece estar pesando sobre la renta variable. El Euro Stoxx sube 0,06%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,48% y el CAC francés cae 0,08%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,85%.

Wall Street, Medio Oriente y petróleo: el crudo vuelve a merodear los u$s100. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,41%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,64%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Palantir (+4%), Principal Financial (+4%) y ServiceNow (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Campbell's (-9%), Hewlett Packard (-6%) y Broadcom (-6%).

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — bajan 0,81 puntos y operan a 4,757%, aún cerca de sus máximos.

La atención inmediata de los inversores se centra en el crucial informe de nóminas de EEUU del viernes, tras los decepcionantes datos laborales del sector privado de agosto.

"Los datos de empleo previos al informe de mañana reforzaron la imagen de un mercado laboral que pierde tracción", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

El empleo privado medido por ADP creció apenas 38.000 puestos en agosto, por debajo de los 47.000 que esperaba el consenso y del dato previo revisado de 46.000. En paralelo, los recortes de empleo anunciados por las empresas saltaron a 52.881 en agosto desde 33.429 en julio, según la consultora Challenger.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, tiene previsto intervenir, después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declarara ayer que el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo reflejaba una economía sólida, y añadiera que seguía recabando información para tomar su próxima decisión de política monetaria.