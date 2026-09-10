Los hutíes buscan controlar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb + Agregar ámbito en









El grupo yemení ganó influencia sobre una de las principales rutas marítimas para el transporte de mercancías, mientras crece el riesgo de una nueva escalada del conflicto con fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.

Los hutíes buscan dominar una ruta clave del comercio mundial.

Los hutíes avanzaron sobre la costa yemení del mar Rojo y quedaron cerca de tomar el control de Moca y Dhubab, dos ciudades ubicadas junto al estrecho de Bab el-Mandeb. El movimiento les permitiría aumentar su influencia sobre una de las principales rutas marítimas del mundo, en medio de una nueva escalada de los combates con fuerzas respaldadas por Arabia Saudita.

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Las dos localidades son consideradas puntos clave por su ubicación. Los hutíes, que mantienen una alianza con Irán, controlan las zonas más pobladas de Yemen y gran parte del norte del país. Ahora buscan extender su dominio sobre el litoral del mar Rojo.

La situación volvió a tensarse en los últimos días entre el movimiento hutí y las fuerzas del Gobierno yemení apoyadas por Arabia Saudita. El enfrentamiento representa un nuevo foco de conflicto en la región y amenaza con agravar las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y separa Yemen de Yibuti y Eritrea. Por esa vía circulan barcos que transportan petróleo, combustibles y otras materias primas entre el golfo Pérsico, Europa y Asia.

Su importancia aumentó todavía más después del cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Un bloqueo de Bab el-Mandeb podría dificultar el acceso de los principales productores de petróleo del golfo Pérsico a sus rutas marítimas habituales.

El estrecho de Bab el-Mandeb, estrecho marino que enlaza el mar Rojo, al norte, con el golfo de Adén, al sur, en el océano Índico. Nuevos ataques contra Arabia Saudita En paralelo al avance sobre la costa, los enfrentamientos se extendieron a distintos puntos de Yemen y Arabia Saudita. Los hutíes denunciaron ataques en varias provincias yemeníes, mientras que las autoridades sauditas volvieron a activar alertas de emergencia en el sur del país. La coalición encabezada por Arabia Saudita informó que al menos 73 personas resultaron heridas en cuatro ciudades del sur del reino durante los ataques recientes. Los hutíes, por su parte, aseguraron haber atacado una base aérea en Jamis Mushait y algunas instalaciones petroleras cercanas. El recrudecimiento de los combates pone nuevamente bajo presión la tregua negociada por Naciones Unidas en 2022, que había reducido de manera significativa los enfrentamientos después de años de guerra en Yemen.