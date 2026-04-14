Tiroteo en una escuela de Turquía: un adolescente hirió a 16 personas y murió tras ser rodeado por la policía

El hecho conmocionó a todo el país. Ocurrió en el Instituto Técnico de Anatolia.

Un violento ataque sacudió este martes a Turquía , donde un adolescente de 17 años abrió fuego dentro de una escuela secundaria y dejó al menos 16 personas heridas . Luego de atacar, eligió quitarse la vida cuando fue acorralado por la policía.

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El hecho ocurrió en el Instituto Técnico de Anatolia , ubicado en el distrito de Siverek , en el sureste del país, cerca de la frontera con Siria.

Según informaron autoridades del Ministerio del Interior, entre los heridos hay 10 estudiantes, cuatro docentes, un policía y un trabajador del comedor escolar. Todos fueron trasladados a centros de salud de la zona.

El gobernador de la provincia, Hasan Sldak , confirmó que uno de los profesores permanece en estado crítico.

El atacante, un exalumno del establecimiento nacido en 2007, ingresó por la puerta principal durante las primeras horas de la mañana y comenzó a disparar sin mediar palabra.

“Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, relató un testigo al diario Hürriyet.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que alumnos y personal intentaban resguardarse en las aulas, cerrando puertas mientras el agresor avanzaba armado por los pasillos.

Tras el alerta, unidades especiales de la policía y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar. En una primera instancia evacuaron a los estudiantes que permanecían en el edificio.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad localizaron al atacante dentro de la escuela e intentaron negociar su rendición. Sin embargo, el joven se negó y, finalmente, “se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto”, informó el gobernador.

tiroteo turquía

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar cómo el adolescente accedió al arma.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud del resto de los heridos, más allá del docente que se encuentra en condición crítica.

El episodio generó una fuerte conmoción en Turquía, donde los tiroteos en instituciones educativas no son habituales.

El caso volvió a poner en agenda la seguridad en las escuelas y el acceso a armas, en medio de un clima de preocupación por un hecho de violencia extrema que impactó de lleno en la comunidad educativa.