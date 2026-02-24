Una gaviota fue salvada por un jugador de fútbol amateur que le hizo RCP

Tras realizarle un masaje cardíaco, el capitan del Istanbul Yurdum Spor, le salvó la vida al ave luego de que recibiese un pelotazo tras un despeje del arquero.

Una gaviota fue salvada por un jugador amateur en pleno partido.

La vida de una gaviota que volaba a baja altura fue salvada por un jugador amateur de fútbol en Turquía, luego de que recibiera un pelotazo de parte del arquero durante el transcurso de un partido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El capitán del equipo Istanbul Yurdum Spor de Estambul, Gani Çatan , corrió hacia el ave que había quedado inmóvil en medio del terreno de juego y le practicó un masaje cardíaco que le salvó la vida.

Çatan presionó rítmicamente la caja torácica de la gaviota, animado por sus compañeros y también por sus rivales.

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué", declaró Çatan a la agencia de prensa oficial

Anadolu, precisando que no tiene ninguna formación en primeros auxilios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026037051972350194&partner=&hide_thread=false El arquero saca de abajo, LE PEGA A UNA GAVIOTA y un jugador se pone a REANIMARLA, lo que logra exitosamente.



Fútbol amateur de Turquía.



pic.twitter.com/79nKVynRID — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 23, 2026

"Cuando el ave recuperó el aliento, fue evacuada del campo por el personal médico, que se ocupó de su ala dañada", indicó Fatih Büyük responsable deportivo de este club amateur estambulita.

El equipo de Gani Çatan perdió el partido, pero "es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante", declaró el improvisado socorrista a la agencia Anadolu.

El video del incidente rápidamente se viralizó en las redes sociales por lo insólito de la situación.