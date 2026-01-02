Tragedia de Año Nuevo en Suiza: cómo empezó el incendio que dejó al menos 40 muertos

El episodio también dejó un saldo de 115 heridos. Ocurrió durante los festejos en los Alpes suizos.

Un incendio de gran alcance provocó una tragedia en la exclusiva localidad de Crans-Montana , en el corazón de los Alpes suizos , durante los festejos por la llegada de 2026 . El siniestro dejó al menos 40 muertos y 115 heridos , en un episodio que las autoridades calificaron como inédito en el cantón de Valais .

La conmoción alcanzó tanto a residentes como a turistas , ya que entre las víctimas hubo jóvenes y familias que participaban de una de las celebraciones de Año Nuevo más concurridas de la región.

Casi 24 horas después del desastre, medios locales difundieron imágenes clave que mostraron cómo se originó el incendio. Una foto y un video evidenciaron que las llamas comenzaron cuando bengalas adheridas a botellas alcanzaron los paneles acústicos del techo del local, ubicado en un sótano .

Este tipo de paneles, fabricados con plásticos altamente inflamables , se encendieron con rapidez ante el contacto con chispas y partículas calientes .

El avance del fuego y la densa nube de humo tóxico bloquearon la principal vía de escape hacia la terraza, lo que dificultó la evacuación y complicó los intentos de rescate. La situación también afectó a jóvenes que aguardaban ingresar al establecimiento.

El testimonio de Rayan, vecino de la zona, describió cómo varias personas arriesgaron su vida para auxiliar a los atrapados y lograron rescatar a algunos en el último momento.

Al menos 115 heridos tras el incendio en Suiza

La mayoría de los heridos presentó quemaduras de extrema gravedad, en algunos casos superiores al 60% del cuerpo, por lo que requirieron tratamientos prolongados, según especialistas del Hospital de Lausana.

Ese centro, que cuenta con una unidad especializada, recibió a varios pacientes en estado crítico.

Además, numerosos afectados sufrieron severos problemas respiratorios por la inhalación de gases tóxicos derivados de la combustión de materiales plásticos, indicó en conferencia de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón, Mathias Reynard.

La investigación y las primeras hipótesis

La investigación judicial continuó en marcha para determinar el origen exacto del siniestro. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, señaló que la principal hipótesis apuntó a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque aclaró que la causa inicial no se confirmó oficialmente.

incendio suiza Las autoridades continúan trabajando en la investigación de los hechos. Archivo

En paralelo, Víctoria, una joven sobreviviente, relató que el incendio comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría generado las primeras llamas en el techo del local.

El rápido despliegue de la policía, bomberos y socorristas permitió que los servicios de emergencia llegaran minutos después de emitirse la alarma a las 01:30 (hora local). Sin embargo, la intensidad del fuego y la liberación de gases tóxicos dificultaron las tareas de rescate y atención.

La procuradora Pilloud evitó pronunciarse sobre las condiciones de seguridad y las vías de escape del establecimiento, al sostener que las pericias continuaron. Fuentes policiales informaron que parte de los restos de las víctimas permanecieron en el interior del local mientras avanzó el proceso de identificación.

El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, explicó que, debido al estado de los cuerpos, muchos solo pudieron ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que el fuego destruyó documentos personales. Hasta el momento, se confirmó la presencia de ciudadanos italianos entre las víctimas fatales, aunque no se precisaron todas las nacionalidades.

Durante la noche posterior al incendio, decenas de familias y jóvenes se reunieron de forma espontánea cerca del local siniestrado para rendir homenaje a los fallecidos, con flores, muñecos y abrazos en medio del dolor.

Crans-Montana, reconocida por su perfil turístico y por ser sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino 2027, atravesó así una de las peores tragedias de su historia reciente.