Tragedia de Año Nuevo en Suiza: los estremecedores testimonios de los sobrevivientes

El siniestro que ocurrió en Crans-Montana habría dejado 40 muertos y más de 100 heridos. El incendio empezó por una bengala de cumpleaños, según los testigos.

"Una catástrofe sin precedentes" . Así calificaron los ciudadanos locales el trágico incendio en un bar de Crans-Montana, Suiza , que durante el festejo por Año Nuevo dejó alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos , aunque el número oficial de las víctimas aún no fue informado por las autoridades.

Los sobrevivientes brindaron más información con respecto al origen del fuego y a la desesperante situación que provocó después. Emma y Albane, dos jóvenes francesas que pudieron escapar del lugar tras romper una ventana, aseguraron que “había pánico absoluto” y que “todos gritaban” . Además, remarcaron que la puerta de salida del bar era muy pequeña para la cantidad de personas que quería escapar del fuego, lo que generó aún más caos.

Entre los jóvenes coincidieron que el fuego empezó después de que una de las camareras colocara una bengala de cumpleaños sobre una botella . Así lo explica Victoria, otra sobreviviente francesa, publicado por el medio Blick: “ Una bengala colocada en una botella de espumante prendió fuego el techo cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”. Según ella, las llamas se propagaron "a una velocidad vertiginosa".

Otro joven que estaba en la zona contó que salía un humo negro y denso del bar, que había personas en llamas que gritaban y otras que estaban desmayadas o muertas en el piso. “ Todo era pánico . Gente traumatizada, llorando, deambulando por la calle. Una escena surrealista ”, relató una adolescente.

Apenas comenzado el Año Nuevo 2026 , Suiza dio la nota: el bar Le Constellation de la ciudad de Crans-Montana fue testigo de una tragedia luego de que un incendio en la madrugada del 1 de enero provocara la muerte de decenas de personas y haya dejado numerosos heridos .

Las autoridades, que aún no precisaron cifras, excluyeron la hipótesis de un atentado, debido a que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Alrededor de un centenar de personas estaba festejando la llegada del nuevo año en este célebre establecimiento, considerado el epicentro de la fiesta suiza.

A pesar de los testimonios de los jóvenes con respecto al principio del incendio, las autoridades aún no corroboraron la hipótesis de la bengala de cumpleaños. De hecho, el comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y que por ende la investigación sigue en curso. En esa misma línea, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” poco tiempo después de la hora del siniestro.

De acuerdo con la policía, la movilización fue inmediata, con un gran número de policías, bomberos y socorristas que se desplazaron al sitio para socorrer a las víctimas. Asimismo, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana.

