Tragedia en Canadá: murió una reconocida pareja de influencers tras un accidente

La pareja de influencers Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout , conocida por documentar sus travesías por 17 países y su más reciente aventura en Canadá , sufrió un accidente mortal mientras recorría las montañas de la Columbia Británica . Ambos tenían 31 años .

Los creadores de contenido gestionaban el canal y redes Toyota World Runners , donde se presentaban como “creadores de la única minicasa rodante Toyota Chinook con tracción en las cuatro ruedas del mundo, junto con Stacey Tourout y Matthew Yeomans , para un viaje de 50.000 kilómetros hasta el extremo sur de Argentina ”.

El 24 de mayo , publicaron un reel titulado Why Argentina?, en el que resumieron su recorrido por América del Sur y lo describieron com o “nuestra razón. El final perfecto para nuestra aventura Pan-Am” .

En 2024, la pareja celebró su compromiso , compartiendo momentos íntimos y aventuras diarias con sus seguidores. Sin embargo, sus planes se truncaron tras confirmarse su muerte.

De acuerdo con medios locales, el 7 de agosto , mientras conducían su camioneta todoterreno por una zona montañosa de la Columbia Británica Interior , sufrieron un grave accidente.

“Nuestros equipos lograron llegar a ellos eficientemente, pero es un viaje largo y el piloto del helicóptero tenía que volar a destino con la confianza de que los encontraría, y que podría volver”, relató uno de los rescatistas. Al arribar, confirmaron que uno de ellos ya había fallecido y el otro fue trasladado a un hospital, donde también murió.

image Los influencers tenían 31 años. X

Las causas aún se investigan. El rescatista agregó: “No sabemos si la pareja estaba filmando contenido al momento de la tragedia, y le recordamos a todos los viajeros que planeen visitar terrenos montañosos que revisen muy bien sus rutas, que tengan los botiquines necesarios y las provisiones, porque en caso de emergencia los rescates son de difícil acceso y pueden tardar horas”.

El relato de un amigo y las palabras de la familia

Colin Stuart, amigo cercano, publicó un mensaje de despedida en redes sociales donde reveló: “Esta semana viví el capítulo más triste de mi vida, porque como muchos de ustedes ya saben, Matthew y Stacey ya no están con nosotros; y yo estaba con ellos cuando sucedió e hice todo lo posible para salvarlos”.

El testigo contó que “esas fueron las 20 horas más difíciles que viví, y las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Lamento tanto todo lo que haya sido afectado a través de eso; esta es una gran pérdida para la comunidad offroad, y una mayor pérdida para la familia y amigos cercanos de Matthew y Stacey”.

En los comentarios, la madre de Stacey escribió: “Colin, no solo tu heroísmo durante esa noche, sino tu voluntad de hablar con nosotros y ofrecernos algo de paz para entender por qué dos almas tan maravillosas fueron sacadas de esta Tierra tan pronto, nunca serán olvidadas; te estamos eternamente agradecidos, y por favor, cuídate, porque necesitamos más gente como tú”.

El último posteo en su cuenta oficial de Instagram fue el 5 de agosto, apenas dos días antes del accidente. Publicaron un carrusel de imágenes de su recorrido por Canadá, con el mensaje: “Realmente absorbiendo todos estos jugos de verano de la isla de Vancouver. Nuestro primer verano en unos años donde experimentamos el cambio de estaciones y la alegría que el sol nos trae perros empapados de la selva tropical a medida que salimos de su escondite”.