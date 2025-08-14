La pareja de influencers Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, conocida por documentar sus travesías por 17 países y su más reciente aventura en Canadá, sufrió un accidente mortal mientras recorría las montañas de la Columbia Británica. Ambos tenían 31 años.
Tragedia en Canadá: murió una reconocida pareja de influencers tras un accidente
Se encontraban recorriendo las montañas de la Columbia Británica. el hecho conmocionó a todos sus seguidores.
-
-
Los creadores de contenido gestionaban el canal y redes Toyota World Runners, donde se presentaban como “creadores de la única minicasa rodante Toyota Chinook con tracción en las cuatro ruedas del mundo, junto con Stacey Tourout y Matthew Yeomans, para un viaje de 50.000 kilómetros hasta el extremo sur de Argentina”.
El 24 de mayo, publicaron un reel titulado Why Argentina?, en el que resumieron su recorrido por América del Sur y lo describieron como “nuestra razón. El final perfecto para nuestra aventura Pan-Am”.
En 2024, la pareja celebró su compromiso, compartiendo momentos íntimos y aventuras diarias con sus seguidores. Sin embargo, sus planes se truncaron tras confirmarse su muerte.
Los hechos según las autoridades
De acuerdo con medios locales, el 7 de agosto, mientras conducían su camioneta todoterreno por una zona montañosa de la Columbia Británica Interior, sufrieron un grave accidente.
“Nuestros equipos lograron llegar a ellos eficientemente, pero es un viaje largo y el piloto del helicóptero tenía que volar a destino con la confianza de que los encontraría, y que podría volver”, relató uno de los rescatistas. Al arribar, confirmaron que uno de ellos ya había fallecido y el otro fue trasladado a un hospital, donde también murió.
Las causas aún se investigan. El rescatista agregó: “No sabemos si la pareja estaba filmando contenido al momento de la tragedia, y le recordamos a todos los viajeros que planeen visitar terrenos montañosos que revisen muy bien sus rutas, que tengan los botiquines necesarios y las provisiones, porque en caso de emergencia los rescates son de difícil acceso y pueden tardar horas”.
El relato de un amigo y las palabras de la familia
Colin Stuart, amigo cercano, publicó un mensaje de despedida en redes sociales donde reveló: “Esta semana viví el capítulo más triste de mi vida, porque como muchos de ustedes ya saben, Matthew y Stacey ya no están con nosotros; y yo estaba con ellos cuando sucedió e hice todo lo posible para salvarlos”.
El testigo contó que “esas fueron las 20 horas más difíciles que viví, y las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Lamento tanto todo lo que haya sido afectado a través de eso; esta es una gran pérdida para la comunidad offroad, y una mayor pérdida para la familia y amigos cercanos de Matthew y Stacey”.
En los comentarios, la madre de Stacey escribió: “Colin, no solo tu heroísmo durante esa noche, sino tu voluntad de hablar con nosotros y ofrecernos algo de paz para entender por qué dos almas tan maravillosas fueron sacadas de esta Tierra tan pronto, nunca serán olvidadas; te estamos eternamente agradecidos, y por favor, cuídate, porque necesitamos más gente como tú”.
El último posteo en su cuenta oficial de Instagram fue el 5 de agosto, apenas dos días antes del accidente. Publicaron un carrusel de imágenes de su recorrido por Canadá, con el mensaje: “Realmente absorbiendo todos estos jugos de verano de la isla de Vancouver. Nuestro primer verano en unos años donde experimentamos el cambio de estaciones y la alegría que el sol nos trae perros empapados de la selva tropical a medida que salimos de su escondite”.
