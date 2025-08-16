Jorge Capitanich encabezará la lista de senadores de Fuerza Patria en Chaco

El exjefe de Gabinete liderará las candidaturas del justicialismo y sus aliados para el Senado. El presidente del PJ provincial estará acompañado por Magda Ayala.

En el marco del cierre de listas - con fecha límite este domingo 17 de agosto - Fuerza Patria Chaco confirmó a Jorge Capitanich como primer candidato a senador de cara a las elecciones de octubre. El exjefe de Gabinete estará acompañado de la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala ; el diputado provincial Rodrigo Ocampo , y la especialista en Educación, María Laura Zacarías .

La decisión fue comunicada en el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista. "Estamos juntos y por eso estamos unidos, porque creemos en la unidad para construir la victoria", aseguró Capitanich tras darse a conocer su candidatura.

La fuerza justicialista local también dio a conocer su nómina de candidatos para la Cámara baja . Así, el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce , encabezará la lista de diputados , acompañado por la dirigente de la juventud, Julieta Campo ; el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel "Juanchi" García ; y la exconcejal, Luisinia Lita .

"Con aciertos y erroes, el peronismo siempre defiende al pueblo y a los trabajadores" afirmó el exgobernador en el Congreso.

A su vez, Capitanich hizo un llamado a la ciudadanía a “ vencer el escepticismo electoral ” y ratificó que “no todos somos iguales” por lo que es trascendental expresarse en las urnas. "A la gente que se pregunta 'para qué voy a ir a votar si en la política son todos iguales' hay que responderles categóricamente que no es así, que no somos todos lo mismo ", remarcó.

En este sentido, el presidente del PJ provincial ahondó: "No es lo mismo aumentar las tarifas que se tornan impagables que no aumentarlas; no es lo mismo hacer obra pública que dejar que se rompan las rutas; no es lo mismo hacer viviendas que no hacerlas; no es lo mismo garantizar insumos en hospitales que dejar de lado la atención médica; no es lo mismo generar trabajo que miles de hermanos se queden en la calle”.

En cuanto a su rol en el Senado de la Nación, Capitanich enfatizó que será "defender al Chaco y los intereses de nuestra gente".

Definiciones clave

Además de la definición en referencia a los nombres que componen la lista, el peronismo chaqueño también acordó ampliar el Consejo partidario luego de las elecciones ijnternas de noviempre, con el objetivo de lograr una mayor amplitud y representatividad de cara al 2027. Así, fue aprobada la conformación de un “consejo de notables” que estará integrado por ex presidentes del PJ provincial.

En paralelo, se declaró la necesidad “de fortalecer la acción conjunta de los compañeros poniendo como eje central la unidad de todos los sectores”, de cara a las elecciones nacionales con una lista que integre a la totalidad de los espacios internos “por un proyecto común y que represente a todos los sectores”.