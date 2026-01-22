El emotivo de reencuentro de Boro con su familia que conmovió a toda España tras el accidente de trenes en Adamuz

Tras cuatro días de búsqueda, bomberos forestales lograron rescatar a Boro, el perro extraviado tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, y reunirlo con su familia.

Bomberos forestales rescataron este jueves a Boro , el perro que se había perdido tras la tragedia ferroviaria en Adamuz , y lograron reunirlo con su familia luego de cuatro días de intensa búsqueda en la zona cercana al descarrilamiento, donde el animal había sido visto en reiteradas oportunidades.

El rescate de Boro puso fin a una búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad, organismos oficiales y voluntarios . El animal ya se encuentra nuevamente con su dueña, Ana , y con el resto de su familia, en un desenlace celebrado por organizaciones animalistas y por quienes siguieron el operativo desde el primer momento.

Durante la tarde del miércoles, agentes medioambientales habían logrado localizar al perro , aunque no pudieron asegurarlo debido a su estado de nerviosismo. Boro volvió a perderse entre la vegetación de la zona, lo que obligó a reforzar el dispositivo de búsqueda. Finalmente, en la mañana del jueves, los equipos lograron recogerlo en un área próxima al lugar del accidente.

El partido animalista PACMA confirmó el reencuentro y celebró el resultado del operativo, al considerar que el caso expuso “la necesidad de contar con protocolos claros y recursos específicos para animales en situaciones de emergencia” . La desaparición del perro había generado una fuerte repercusión pública y una ola de solidaridad en redes sociales.

El accidente que dio origen a la búsqueda ocurrió el 18 de enero, cuando los trenes Iryo y Alvia descarrilaron en Adamuz, provocando 43 muertos y cientos de heridos. Entre los pasajeros se encontraba Ana García Aranda, una joven malagueña de 29 años que viajaba junto a su hermana Raquel y su perro Boro. Tras el impacto, ambas fueron asistidas y trasladadas en ambulancia, mientras el animal se perdió en medio del caos.

Una superviviente del accidente en Córdoba se rompe en directo tras recordar lo sucedido:



Además ha querido recordar que hay muchas mascotas perdidas, entre ellas su perro: "Los animales son familia también".



Ana relató públicamente la gravedad de lo ocurrido y describió escenas de extrema tensión entre los pasajeros. “Sabías que se te iban y no puedes hacer nada”, expresó al recordar los momentos posteriores al choque. Mientras su hermana permanecía en observación médica, la prioridad de la familia fue dar con el paradero del perro.

Drones, cámaras y jaulas para dar con el perro

Para localizar a Boro, los operativos incluyeron el uso de drones, cámaras de fototrampeo y jaulas trampa en los puntos donde había sido avistado. La Guardia Civil informó el miércoles que había logrado ubicarlo, aunque sin éxito en el rescate. Según explicó Yolanda Morales, portavoz de PACMA, “lo intentó, pero se escapó. Está asustado y llueve mucho”, en referencia a las dificultades climáticas y al estado de pánico del animal.

boro perro desaparecido El perro deambula en un área de alto riesgo, con infraestructura dañada y operativos técnicos en curso. X: @areagossosbdn

En un comunicado difundido por la familia, Ana pidió extrema precaución a quienes pudieran cruzarse con Boro: “Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape”. También señalaron que el perro evita el contacto con desconocidos, un comportamiento asociado a traumas previos a su adopción.

Finalmente, agentes del INFOCA lograron asegurar al animal. “A esta hora de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de bomberos forestales”, anunció el organismo andaluz, confirmando el final feliz de una búsqueda que mantuvo en vilo a toda una comunidad.