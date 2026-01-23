SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de enero 2026 - 11:07

Choque de trenes en España: qué dice el primer informe oficial del trágico accidente que dejó 45 muertos

choque trenes españa 2026

A casi una semana del grave accidente de tren que se produjo en las inmediaciones de Adamuz, en la provincia de Córdoba (España), el cual dejó un saldo de 45 muertos, se reveló el primer informe preliminar que apunta a una fractura del riel por el que circulaba una de las formaciones como la posible causa del siniestro.

El reporte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España indicó que, al inspeccionar la formación se detectaron "muescas" en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. De esta manera, el texto apunta que lo descubierto es compatible con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

