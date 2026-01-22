Tragedia ferroviaria en España: hallaron dos cuerpos entre los restos y la cifra de muertos asciende a 45 + Seguir en









El hallazgo de dos cadáveres en los vagones siniestrados eleva a 45 el número de víctimas fatales del choque de trenes en Adamuz, Córdoba, mientras avanza una investigación compleja.

Equipos de emergencia trabajan entre los restos de los trenes tras la colisión que dejó 45 víctimas fatales en el sur de España.

El hallazgo de dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que descarrilaron el domingo en el sur de España elevó a 45 el número de víctimas fatales, una cifra que podría ser definitiva, mientras continúan las pericias para determinar las causas del siniestro ocurrido en la localidad andaluza de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Según confirmaron los servicios de emergencia de Andalucía, los cuerpos fueron encontrados en uno de los vagones involucrados en el impacto. “Se han hallado en uno de los vagones”, indicó un portavoz a AFP, al señalar que podrían tratarse de “las dos personas que faltaban” por localizar, ya que el número de denuncias de desaparición realizadas por familiares coincidía exactamente con el total de víctimas ahora confirmado.

Cómo ocurrió el accidente La tragedia se produjo cuando el tren Iryo 6189, que circulaba desde Málaga hacia Madrid con alrededor de 317 pasajeros a bordo, circulaba con normalidad cuando sus primeros vagones lograron atravesar el hueco en la vía. Sin embargo, el octavo y último vagón se descarriló, arrastrando consigo al séptimo y al sexto, desplazándose hacia la vía contraria. Esa línea fue ocupada entonces por el tren Alvia 2384, que viajaba desde Madrid hacia Huelva con cerca de un centenar de personas a bordo. El impacto entre ambos convoyes fue frontal, provocando que los dos primeros vagones del Alvia cayeran por un terraplén de varios metros.

TRAGEDIA FERROVIARIA EN ESPAÑA El choque entre un tren de Iryo y una formación de Renfe ocurrió cuando dos vagones descarrilados invadieron la vía contraria. X: @Sandra_Romandia Según informó la prensa local, el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Qué dicen las investigaciones hasta el momento y cuál es la hipótesis Las autoridades centran ahora la investigación en el estado de las vías y del material rodante. “Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño”, afirmó este jueves el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien advirtió que el proceso será “complejo” y demandará tiempo.

Mientras avanzan las pericias, España comenzó a despedir a las víctimas. Los familiares iniciaron los entierros en un país aún conmocionado por la magnitud del desastre. Además, el Gobierno anunció que las víctimas recibirán un “homenaje de Estado” el próximo 31 de enero en Huelva, ciudad de origen de muchos de los fallecidos. tragedia ferroviaria en españa Especialistas analizan el estado de las vías y del material rodante para determinar las causas del siniestro. Cordópolis Una semana oscura para el ferrocarril español El impacto de Adamuz se inscribe en una semana especialmente crítica para el sistema ferroviario español. Este jueves se registró otro accidente en la región de Murcia, donde un tren metropolitano chocó contra un camión-grúa y dejó varios heridos leves. Ayer, en Cataluña, un tren de cercanías sufrió un siniestro en el que murió un maquinista tras el desplome de un muro sobre la vía. Estos episodios pusieron en alerta a los trabajadores del sector. En Cataluña, los maquinistas se negaron a reanudar el servicio tras las fuertes lluvias y paralizaron el transporte que utilizan cerca de 400.000 personas a diario. “Para recuperar la confianza en que las infraestructuras reúnen las condiciones de seguridad, necesitamos garantías”, sostuvo Diego Martin, secretario general del sindicato Semaf. Trenes españa Otros accidentes ferroviarios en Murcia y Cataluña reavivaron el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario español. Reclamos del sistema ferroviario español y un llamado a la calma En respuesta, el ministro Puente pidió serenidad y defendió la fiabilidad del sistema ferroviario español, que cuenta con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, detrás de China. “No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte”, aseguró. Los maquinistas, sin embargo, convocaron tres días de huelga para el 9, 10 y 11 de febrero, en reclamo de mayores garantías de seguridad, mientras España intenta asimilar una tragedia que volvió a sacudir la confianza en sus ferrocarriles.

