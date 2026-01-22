Conmoción en España por un nuevo accidente de tren tras chocar contra una grúa, tras los accidentes en Adamuz y Cataluña + Seguir en









El accidente ocurrió cerca de Cartagena, en la región de Murcia. El tren no descarriló y los heridos no presentan gravedad.

Un tren metropolitano de pasajeros chocó este jueves contra una grúa de construcción en el sureste de España y dejó varios heridos leves, sin que el convoy descarrilara ni volcara, según confirmaron los servicios de emergencia de la región de Murcia tras el operativo desplegado en la zona del accidente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El choque se produjo cerca de la ciudad de Cartagena, en la comunidad autónoma de Murcia, cuando una formación que cubría el trayecto entre Cartagena y Los Nietos impactó contra una grúa que invadía el espacio de seguridad de la vía férrea. Las autoridades informaron que el tren permaneció sobre las vías y que no hubo víctimas de gravedad.

Noticia en desarrollo.-

Temas Trenes

España