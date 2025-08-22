Tras el asesinato, el padre de Miguel Uribe será precandidato presidencial en Colombia







Ocupará el lugar que ostentaba su hijo, asesinado luego de un atentado en Bogotá, en el proceso de selección del Partido Centro Democrático.

Miguel Uribe Londoño, será precandidato a la presidencia de Colombia por el Partido Centro Democrático.

El padre de Miguel Uribe, quien falleciera el 11 de agosto luego de un atentado ocurrido en Bogotá, entrará en reemplazo de su hijo al proceso de selección del candidato presidencial por el Partido Centro Democrático.

Miguel Uribe padre ocupará el lugar que ocupaba su hijo, que desde el 7 de junio pasado permanecía internado en un centro de atención especializado.

"El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrará al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida", dijo la colectividad.

El Centro Democrático precisó que, al igual que los demás precandidatos, Miguel Uribe Londoño está obligado a "participar de todos los debates y actividades del partido", que escogerá a su candidato único a las elecciones presidenciales de 2026, mediante una encuesta internacional.

El candidato elegido por ese partido, creado alrededor de la figura del expresidente Alvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero en libertad por decisión de un Tribunal local, competirá en marzo en una consulta que realizarán los sectores de oposición para escoger un único candidato.

