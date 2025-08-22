Nicolás Maduro convocó a un alistamiento masivo para responder a las presuntas amenazas de EEUU

El presidente de Venezuela llamó a "todo el pueblo" a realizar la jornada. El país comandado por Donald Trump desplegó tres destructores de la Marina en las costas venezolanas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , llamó este jueves a la milicia , a los reservistas y a “todo el pueblo” a sumarse a una jornada de alistamiento durante el fin de semana. Su objetivo es dar una respuesta a lo que definió como “amenazas” de Estados Unidos .

La iniciativa surgió tras el incremento de la recompensa ofrecida por la Casa Blanca , que elevó a u$s50 millones el pago por información que facilite la captura de Maduro , y luego de que Washington lanzara una operación antidrogas con despliegue militar en el Caribe .

Durante un acto de condecoración a integrantes de la milicia, Maduro expresó: “ He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (…) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz! ”.

El mandatario precisó que las actividades se llevarán a cabo en cuarteles militares , plazas públicas y en las llamadas bases populares de defensa integral . Recordó además que ya había presentado a comienzos de semana un plan especial destinado a sostener la cobertura de seguridad con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio.

Asimismo, anunció que mantendrá encuentros con “ todo el sistema defensivo nacional ” para revisar y actualizar los planes de defensa.

Movimientos militares de Estados Unidos

Tres destructores de la Marina de Estados Unidos equipados con el sistema Aegis llegarán frente a las costas de Venezuela como parte de una operación militar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. Así lo confirmaron este lunes fuentes oficiales, quienes detallaron que el arribo se producirá en las próximas 36 horas.

Las naves identificadas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos destructores guiados por misiles pertenecientes a la clase Arleigh Burke, diseñados para defensa antiaérea, antisubmarina y ataque contra objetivos en superficie.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el despliegue forma parte de un operativo de gran escala que incluye alrededor de 4.000 marines en el Caribe. Además de los tres destructores, el plan contempla el uso de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, varios buques adicionales y al menos un submarino de ataque.

“El proceso será continuo durante varios meses”, señaló la fuente bajo condición de anonimato. También precisó que las operaciones se llevarán a cabo en aguas internacionales y espacio aéreo internacional, aunque destacó que el poderío desplegado permitirá no solo tareas de vigilancia, sino también servir “como plataforma para ataques selectivos si se toma la decisión”.