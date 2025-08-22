EEUU designó a la jueza Margaret Ryan como nueva directora de la SEC







La magistrada reemplazará a Sam Waldon. El presidente de la comisión afirmó que fue seleccionada debido a su trayectoria.

La jueza Margaret Ryan será la nueva directora de la SEC. Depositphotos

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos informó este viernes que la jueza Margaret “Meg” Ryan asumirá como directora del departamento de Ejecución a partir del 2 de septiembre. Con su llegada, el actual titular interino, Sam Waldon, dejará el cargo para regresar a sus funciones como consejero principal dentro de la misma división.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, destacó el perfil de la nueva funcionaria: “Estoy encantado de dar la bienvenida a la jueza Ryan a la SEC. Aporta a la Comisión décadas de experiencia como jueza respetada y profesional del derecho”.

Con estas palabras, Atkins subrayó la trayectoria de Ryan y el valor que su experiencia aportará en el área encargada de hacer cumplir las normas del mercado financiero.

Margaret Ryan 2 WK La postura de Margaret Ryan Por su parte, la jueza Ryan manifestó entusiasmo por el desafío: “Estoy deseando unirme a la SEC en su importante labor de [...] actuar en defensa de los inversores perjudicados por quienes infringen las leyes sobre valores y de proporcionar un elemento disuasorio eficaz contra las actividades fraudulentas y de manipulación de los mercados financieros”.

La magistrada asumirá el liderazgo de una de las áreas más sensibles de la Comisión, clave en la vigilancia del cumplimiento normativo y en la protección de los participantes del mercado frente a abusos y fraudes.