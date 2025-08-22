SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de agosto 2025 - 12:53

EEUU designó a la jueza Margaret Ryan como nueva directora de la SEC

La magistrada reemplazará a Sam Waldon. El presidente de la comisión afirmó que fue seleccionada debido a su trayectoria.

La jueza Margaret Ryan será la nueva directora de la SEC.

La jueza Margaret Ryan será la nueva directora de la SEC. 

El presidente de la SEC, Paul Atkins, destacó el perfil de la nueva funcionaria: “Estoy encantado de dar la bienvenida a la jueza Ryan a la SEC. Aporta a la Comisión décadas de experiencia como jueza respetada y profesional del derecho”.

Con estas palabras, Atkins subrayó la trayectoria de Ryan y el valor que su experiencia aportará en el área encargada de hacer cumplir las normas del mercado financiero.

La postura de Margaret Ryan

Por su parte, la jueza Ryan manifestó entusiasmo por el desafío: “Estoy deseando unirme a la SEC en su importante labor de [...] actuar en defensa de los inversores perjudicados por quienes infringen las leyes sobre valores y de proporcionar un elemento disuasorio eficaz contra las actividades fraudulentas y de manipulación de los mercados financieros”.

La magistrada asumirá el liderazgo de una de las áreas más sensibles de la Comisión, clave en la vigilancia del cumplimiento normativo y en la protección de los participantes del mercado frente a abusos y fraudes.

