EEUU anunció este miércoles que interceptó una segunda embarcación en aguas caribeñas. Se trata del M/T Sophia, asociado a la flota fantasma rusa.
Tras la captura del Bella 1, EEUU confirmó que incautó otro buque petrolero vinculado a Venezuela
Se trata del M Sophia, interceptado en el Caribe mientras enarbolaba falsamente bandera de Camerún.
Qué se sabe hasta ahora de los buques petroleros, vinculados al régimen de Maduro
Escala la tensión mundial: EEUU desencadena una ola de reacciones con la operación contra un buque en el Atlántico Norte
El petrolero, que navegaba sin bandera y realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe, está siendo escoltado por la Guardia Costera estadounidense hacia territorio de EEUU para su disposición final.
“El Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano”, puede leerse en el comunicado.
EEUU incautó el buque petrolero ruso Bella 1
Horas antes, EEUU incautó el buque petrolero ruso Bella 1, luego rebautizado Marinera, había logrado eludir un “bloqueo” marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela.
La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado incautar el petrolero el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.
Estados Unidos continuó persiguiendo al buque mientras se dirigía hacia el noreste, y se desplegaron aviones de vigilancia P-8 estadounidenses desde la base aérea de Mildenhall, en Suffolk, Inglaterra, para vigilar el petrolero durante días antes de su incautación, mientras se dirigía hacia el norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según datos de vuelo de fuentes abiertas.
