Tras la captura del Bella 1, EEUU confirmó que incautó otro buque petrolero vinculado a Venezuela

Se trata del M Sophia, interceptado en el Caribe mientras enarbolaba falsamente bandera de Camerún.

Horas antes, EEUU incautó el buque petrolero ruso Bella 1, luego rebautizado Marinera, había logrado eludir un “bloqueo” marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela.

EEUU anunció este miércoles que interceptó una segunda embarcación en aguas caribeñas. Se trata del M/T Sophia, asociado a la flota fantasma rusa.

El petrolero, que navegaba sin bandera y realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe, está siendo escoltado por la Guardia Costera estadounidense hacia territorio de EEUU para su disposición final.

buque video EEUU incautó otro buque petrolero sancionado ahora en el Mar Caribe. “El Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano”, puede leerse en el comunicado.

The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado incautar el petrolero el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.

Estados Unidos continuó persiguiendo al buque mientras se dirigía hacia el noreste, y se desplegaron aviones de vigilancia P-8 estadounidenses desde la base aérea de Mildenhall, en Suffolk, Inglaterra, para vigilar el petrolero durante días antes de su incautación, mientras se dirigía hacia el norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según datos de vuelo de fuentes abiertas.