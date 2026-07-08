Tras la condena, Le Pen inició la carrera presidencial en medio de una Francia dividida + Agregar ámbito en









El evento se celebró un día después de que el tribunal de apelación autorizara su candidatura, manteniendo en firme la pena por el fraude financiero a Bruselas.

Marine Le Pen.

Marine Le Pen retomó su campaña presidencial con un acto en el oeste de Francia, apenas un día después de que un tribunal de apelación confirmara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo, aunque le permitió mantener su candidatura para las elecciones presidenciales. La dirigente fue recibida entre vítores de sus simpatizantes y abucheos de manifestantes, en una jornada marcada por la fuerte polarización política que rodea su regreso a la contienda electoral.

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Mientras recorría el mercado callejero de la localidad de La Flèche, en el valle del Loira, Le Pen saludó y estrechó las manos de los asistentes en medio de un ambiente dividido. Algunos manifestantes le gritaron "¡Devuelve el dinero!" y "¡A la cárcel!", mientras que sus simpatizantes respondieron con cánticos de "¡Marine, presidenta!".

La decisión despejó el principal obstáculo que amenazaba con dejar fuera de la contienda a la dirigente de 57 años. Tras tres intentos fallidos por llegar al Elíseo, Le Pen afronta ahora la que podría ser su mejor oportunidad, impulsada por el ascenso del Reagrupamiento Nacional (RN), formación antiinmigración que encabeza las encuestas de intención de voto y aspira a llevar por primera vez a la extrema derecha a la presidencia de Francia.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen. Gentileza: RTL France Marine Le Pen: estrategia electoral, juicio y el factor Jordan Bardella Aunque el tribunal de apelación le impuso el uso de una tobillera electrónica durante un año, una medida que habría limitado sus desplazamientos durante la campaña, Le Pen presentó un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia. Esa apelación dejó en suspenso la aplicación de la medida mientras se resuelve el caso.

Ante la posibilidad de que la líder quedara fuera de la carrera presidencial, el Reagrupamiento Nacional (RN) ya había comenzado a perfilar como posible candidato a su presidente, Jordan Bardella, de 30 años. Ahora, Le Pen asegura que, si gana las elecciones, lo nombrará primer ministro.

La estrategia de Le Pen apunta a centrar la campaña en sus propuestas políticas y dejar en un segundo plano sus problemas judiciales. Su mensaje se enfoca en reforzar la soberanía de Francia, el control de las fronteras y la seguridad, ejes que también dominan el lanzamiento de su nueva campaña. Horas antes del acto, su equipo presentó una página web con el lema "Por Francia, el Renacimiento". Según explicó la propia Le Pen, ese concepto representa "el renacimiento de la educación, el renacimiento del sistema judicial, el renacimiento de la seguridad para nuestros conciudadanos, el renacimiento del control de nuestras fronteras y el renacimiento de nuestra soberanía".

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