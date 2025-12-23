Tras su foto en el jacuzzi, Bill Clinton pidió que se divulguen todos los archivos de Epstein

La difusión parcial del expediente reavivó críticas al Departamento de Justicia por no cumplir la ley que exige la publicación total del material.

La reciente publicación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro del debate público a figuras de enorme peso político y cultural, como Bill Clinton , Andrew Mountbatten-Windsor, Mick Jagger y Michael Jackson .

Fotografías, registros de viaje, presentaciones judiciales y testimonios recopilados durante años por investigadores federales comenzaron a salir a la luz en Estados Unidos luego de una ley aprobada por el Congreso , y firmada por Donald Trump , que obliga al Departamento de Justicia a transparentar el expediente completo .

Entre el material publicado figuran imágenes antiguas y, en una de ellas, aparece el expresidente relajado en lo que parece ser un jacuzzi . Esto, reavivó interrogantes sobre el alcance real de su red de vínculos y el grado de conocimiento que su entorno pudo haber tenido sobre los delitos.

Sin embargo, Clinton rompió el silencio a través de un portavoz y reclamó que se difundan todos los archivos , sin selecciones parciales ni filtraciones fragmentadas. A continuación, conocé los detalles.

La aparición de Bill Clinton en los archivos recientemente desclasificados no responde a nuevas acusaciones judiciales, pero sí volvió a exponer su vínculo con Jeffrey Epstein durante los años previos a la primera detención del financista.

Las imágenes difundidas, que datan de las décadas de 1990 y principios de los 2000, muestran al entonces expresidente en distintos encuentros sociales, entre ellos una fotografía en una piscina y otra recostado junto al pederasta en un entorno distendido.

bill clinton

Ángel Ureña, un portavoz del exmandatario, publicó un comunicado en las redes sociales donde destaca que se trata de material antiguo y que Clinton nunca fue señalado por las víctimas ni acusado de participar o conocer los delitos que se le atribuyen a Epstein.

bill clinton

"Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y rompió con Epstein antes de que sus delitos salieran a la luz. El segundo grupo continuó su relación con él después", señaló y continuó: "Nosotros estamos en el primero. Por mucho que lo intenten, las personas del segundo grupo no cambiarán eso".

Caso Epstein: el pedido de Bill Clinton

Lejos de esquivar el tema, el ex presidente cuestionó la forma en que se está administrando la información. A través del portavoz, sostuvo: "Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya".

Su postura coincide con la de otros actores que consideran que liberar fragmentos aislados, especialmente fotografías sin contexto, puede dañar reputaciones sin aportar claridad sobre los hechos centrales de la investigación.

billclinton

Y estos reclamos forma parte de una presión más amplia que atraviesa al Congreso estadounidense. Tanto legisladores demócratas como republicanos acusan al Departamento de Justicia de no cumplir con los plazos y alcances establecidos por la ley.

Aunque ya se difundieron miles de páginas, una parte sustancial del material permanece censurada o directamente sin darse a conocer.

El vicefiscal Todd Blanche aseguró, en una entrevista con Fox News, que publicarían "varios cientos de miles" de archivos durante el viernes 19 de diciembre para entregar el resto durante las próximas dos semanas. "Esos documentos se presentarán en diferentes formatos, incluyendo fotografías y otros materiales relacionados con todas las investigaciones sobre el señor Epstein", indicó.

donald trump caso jeffrey epstein EFE

Sobre el retraso, la autoridad judicial justificó: "Lo que estamos haciendo es examinar cada documento que vamos a producir, asegurándonos de que cada víctima, su nombre, su identidad y su historia, estén completamente protegidos".

Sin embargo, esa explicación no convenció a varios legisladores, que sostienen que la falta de transparencia alimenta teorías, encubrimientos y desconfianza institucional. Incluso se mencionó la posibilidad de avanzar con sanciones políticas si el incumplimiento persiste.