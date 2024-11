Tratado de paz con Chile: excancilleres de Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández repudiaron al Gobierno por no ir al aniversario

El documento fue firmado por Susana Malcorra, Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Felipe Solá y Santiago Cafiero. El canciller Gerardo Werthein no acudirá a la cita. La UCR también condenó la ausencia.

El gobierno de Javier Milei no asistirá al acto por la firma del tratado de paz.

Los ex cancilleres argentinos Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Susana Malcorra, Felipe Solá y Santiago Cafiero firmaron hoy una declaración en la que condenaron la decisión del Gobierno Nacional de "no asistir al acto conmemorativo por el 40º aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad" con Chile. El evento se realizará este lunes 25 en El Vaticano y no contará con la presencia de Gerardo Werthein.