Tras 7 años reapareció "Changuita", la nutria más pequeña del mundo

Tras siete años en los que se le dio por perdida, la reaparición de " Changuita" en Viña del Mar, Chile generó optimismo en los esfuerzos por proteger a la chungunga , una especie nativa en peligro de extinción . Este avistamiento no solo reaviva el interés por la memoria ecológica de las costas chilenas, sino que confirma la viabilidad de los protocolos de rehabilitación y seguimiento para fauna marina que ha sido devuelta a su medio natural.

A la espera de los resultados finales de los análisis , la comunidad científica sigue de cerca este hallazgo debido a la fuerte coincidencia entre este ejemplar y el historial previo de la nutria. El equipo de conservación marina reportó rasgos y conductas que apuntan directamente a que se trata del regreso de Changuita .

La noticia fue confirmada por Javier Trivelli , cofundador de la Fundación Lontra , primer centro de rehabilitación de chungungos en Chile, quien también lideró su rehabilitación.

En el marco de un monitoreo ambiental en Viña del Mar, se registró la presencia de una chungunga con patrones de conducta ya documentados . Gracias al aviso de pescadores y residentes, los científicos pudieron observar al animal, apodado " Changuita" , cuyas características y movimientos concuerdan con la información recopilada durante su seguimiento anterior.

El experto a cargo de su reinserción, Javier Trivelli, reconoció en el animal gestos únicos, como la confianza hacia él y la manía de morderse la cola. Pese al optimismo, se mantiene la cautela a la espera de una validación genética definitiva. Si se ratifica que es "Changuita", se estaría ante uno de los pocos casos exitosos de una chungunga rehabilitada que logra prosperar en libertad, aportando datos invaluables sobre la eficacia de los programas de reintroducción en hábitats degradados.

Changuita nutria mas pequeña "Changuita". Javier Trivelli Zondek/ Fundación Lontra

"Changuita", la nutria más pequeña del mundo

Rescatada originalmente en las costas de Atacama con graves problemas de salud, entre ellos neumonía e hipotermia, "Changuita" fue sometida a un riguroso proceso de rehabilitación por parte de especialistas y la Fundación Lontra. Luego de un año y medio de cuidados liderados por Trivelli, la ejemplar fue reintroducida en su hábitat. Desde entonces, su evolución fue seguida de cerca mediante patrullajes en terreno y dispositivos de registro visual.

El proceso de reinserción enfrentó serios desafíos. Episodios de deshidratación tras su suelta obligaron a los científicos a reconocer la importancia del agua dulce para la especie, un requerimiento técnico apenas registrado previamente. Aunque hubo intentos fallidos de relocalización, su reciente avistamiento confirma que logró superar cualquier tipo de barrera.

La rehabilitación de "Changuita" marcó un antes y un después en la conservación marina chilena, aportando el 99% de la base técnica que hoy utilizan los especialistas. Su caso fue la piedra angular para el primer centro de rehabilitación del país y permitió que, a través de otros ejemplares como Kalfu y Truman, se consolidaran protocolos de reinserción que hoy son fundamentales para la supervivencia de la especie en las costas de Chile.