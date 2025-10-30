Tres argentinos miembros del ejército ucraniano murieron en el frente de batalla tras un ataque ruso

Las víctimas fallecieron tras pisar una mina enterrada en Sumy, territorio ocupado por las tropas rusas desde febrero.

Tres soldados argentinos que formaban parte del ejército de Ucrania murieron este jueves tras un ataque con drones de las fuerzas de Rusia en la región de Sumy. Esta era la primera vez que iban a una misión sobre la "línea cero", el punto de máxima tensión entre las tropas de ambos países en el marco de la guerra que comenzó en 2022.

Las víctimas argentinas fueron José Adrián Gallardo , de 53 años y alias “Rogy”; Ariel Achor , de 25 años y conocido como “Merlo”; y Mariano Franco, de 47 años, identificado como “Sisu”. Las autoridades ucranianas informaron que se habían sumado a las tropas dos meses atrás. Fallecieron tras pisar una mina enterrada y, tras su activación, explotó en el momento. La detonación fue tan fuerte que alcanzó incluso a prisioneros de guerra rusos.

El objetivo de la misión en el frente de batalla era recuperar posiciones en la ciudad de Sumy, ocupada por las tropas rusas desde febrero.

Respecto al avance, el jefe de la administración militar de Ucrania en Sumy, Oleg Grigorov , apuntó que el ejército ruso desplegó "decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas".

Los argentinos se habían presentado como voluntarios para la guerra contra Rusia a cambio de una paga mensual de alrededor de tres mil euros aunque no contaban con ninguna formación en el Ejército nacional.

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la del argentino, Emmanuel Vilte, de 39 años, también integrante del ejercito ucraniano desde 2022. Vilte perdió la vida en julio, luego de ser detectado por un dron Shahed, de origen iraní, adaptado a la industria militar rusa, en la ciudad de Pokrovsk.

Nuevo ataque masivo contra Ucrania: Rusia lanzó drones y misiles contra infraestructura energética

En paralelo, este jueves Rusia lanzó durante la madrugada 650 drones y más de 50 misiles contra una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y obligó a realizar cortes de electricidad de emergencia.

Según infomró en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el ataque tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano.

Tras condenar esta nueva avanzada, el mandatario ucraniano calificó al ataque de terrorismo y pidió a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos y a Europa, que respondan con "sanciones y presión real" contra Rusia.