Donald Trump vuelve a darle la espalda a la ONU y evita una revisión sobre derechos humanos en EEUU

Se trata del Examen Periódico Universal (EPU), que aplica para los 193 Estados miembros. Washington ya acusó a la sede diplomática de tener un sesgo "antiisraelí y antiestadounidense".

"Este organismo irredimible se burla de los derechos humanos", sostuvieron desde la administración republicana.

EEUU se ausentará de una reunión con la ONU estimada para este martes, donde se iba a examinar su historial de Derechos Humanos (DDHH) bajo el mandato del presidente Donald Trump . La decisión generó críticas de diversos sectores sociales, mientras la iniciativa aplica para más de 190 países

Se trata del Examen Periódico Universal (EPU), que exige a los 193 Estados miembros de la ONU que presenten un informe sobre derechos humanos cada pocos años, que luego son revisados por otros Estados que formulan recomendaciones no vinculantes.

El año pasado, Washington se desvinculó del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra , alegando un sesgo antiisraelí, y este es el segundo año consecutivo que omite su propia revisión, un proceso en el que participan incluso las dictaduras.

La ausencia de EEUU probablemente signifique que el evento se posponga hasta enero, según un borrador de documento de la ONU y fuentes diplomáticas citadas por Reuters. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la participación implicaría un respaldo al trabajo del consejo .

"Este organismo irredimible se burla de los derechos humanos al no defender constantemente sus propios 'valores' mientras promueve una retórica antiestadounidense", sostuvo sin responder a las acusaciones sobre el historial de EEUU.

La ausencia de EEUU probablemente signifique que el evento se posponga hasta enero, según un borrador de documento de la ONU.

Documentos de la ONU revelan que los 47 países miembro de su Consejo habían planeado plantear el martes cuestiones como el aborto y la pena de muerte. Mientras, organizaciones no gubernamentales estadounidenses e internacionales también enviaron cerca de 200 informes a la entidad, con temas desde la migración hasta la discriminación racial.

"Hemos presenciado ataques contra los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles sin precedentes en generaciones", declaró el director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles Jamil Dakwar.

"Cuando el gobierno más poderoso del mundo no rinde cuentas, cree que puede hacer lo que quiera", sostuvo Noor Abdalla, esposa del activista estudiantil propalestino Mahmoud Khalil, detenido por motivos de inmigración el año pasado.

El gobierno de Trump apuntó contra la ONU al denunciar que no defiende " sus propios 'valores' mientras promueve una retórica antiestadounidense"- Noticias Argentinas.

El hombre se encuentra entre los activistas que presionan al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para que celebre de inmediato una sesión informativa sobre la situación de EEUU, incluso en su ausencia.

Donald Trump acusa a los demócratas de "extorsionar" con amenazas de juicios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el sábado a la nueva mayoría demócrata del Congreso, surgida de las elecciones del pasado martes, de "extorsionar" al amenazar con impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la administración republicana.

"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma.

Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello". También aseguró que los republicanos están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.