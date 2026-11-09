Presentaron un pedido de juicio político contra Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump.

El republicano Thomas Massie impulsó una resolución para iniciar el proceso de destitución contra el jefe del Pentágono por su actuación en la guerra contra Irán y otras operaciones militares. Los demócratas anticiparon que respaldarán la iniciativa y la Cámara de Representantes podría votarla este miércoles.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, enfrenta un pedido de juicio político luego de que el representante republicano Thomas Massie presentara este lunes una resolución en la Cámara de Representantes para iniciar un proceso de destitución. La iniciativa cuestiona su actuación en la guerra contra Irán y otras operaciones militares impulsadas por la administración de Donald Trump.

El pedido cuenta con el respaldo de los demócratas, que anticiparon su apoyo a la propuesta. El líder de ese bloque en la Cámara baja, Hakeem Jeffries , confirmó su posición durante una entrevista televisiva: "Soy un sí total". La votación podría realizarse entre este martes y miércoles, en una de las primeras discusiones del Congreso tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

La resolución presentada por Massie contiene ocho artículos de acusación contra el jefe del Pentágono. Los primeros tres están vinculados con la guerra contra Irán: lo acusan de impulsar operaciones militares sin autorización del Congreso, incumplir las disposiciones legislativas sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses y extender las acciones bélicas más allá de los plazos establecidos por la legislación.

El documento también cuestiona la gestión de las víctimas civiles durante los bombardeos, las operaciones contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, las represalias contra el senador demócrata Mark Kelly, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y los ataques contra los hutíes en Yemen.

El avance del proceso representa el primer intento de juicio político contra un integrante de la actual administración de Trump y se produce después del revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones legislativas. Aunque los demócratas asumirán el control de la Cámara de Representantes recién en enero, la iniciativa anticipa el escenario de mayor presión parlamentaria que enfrentará el Gobierno durante los próximos dos años.

Las acusaciones contra Pete Hegseth y la respuesta de Donald Trump

Massie es uno de los republicanos más críticos de las intervenciones militares estadounidenses en el exterior. El legislador ya había intentado impulsar un juicio político contra Hegseth en septiembre, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, postergó el tratamiento parlamentario y adelantó el receso legislativo previo a las elecciones.

El representante de Kentucky sostiene que el secretario de Defensa abusó de sus atribuciones y puso en riesgo a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, cuestiona que haya respaldado operaciones militares sin objetivos definidos ni una autorización legal clara. La resolución también incluye acusaciones por el manejo de información sobre víctimas civiles y por medidas contra integrantes de las Fuerzas Armadas pertenecientes a minorías.

Por su parte, Donald Trump defendió públicamente a Hegseth y rechazó los cuestionamientos sobre su desempeño al frente del Pentágono. "Es culpable de dos cosas, básicamente de ganar dos guerras. Creo que salvamos a Oriente Próximo y a Israel juntos. Y es terriblemente difícil decir que hay que abrir un juicio político contra alguien que consiguió eso", sostuvo el mandatario el domingo.

El secretario de Defensa también había rechazado la posibilidad de enfrentar un impeachment. "No funcionó contra el presidente Trump en 2020 y 2021. No funcionará contra mí", afirmó en un mensaje grabado la semana pasada.

Tras conocerse la presentación de Massie, Hegseth convocó a una conferencia de prensa para este martes en el Pentágono. Será su primera comparecencia ante los medios en esa sede desde que terminó la fase de bombardeos a gran escala contra Irán, en abril.

El eventual avance de la resolución no implica la destitución automática del funcionario. Si la Cámara de Representantes aprueba los artículos de acusación, el procedimiento pasará al Senado, donde se necesitará una mayoría de dos tercios para condenarlo y removerlo del cargo. Ese escenario aparece difícil incluso con el cambio de composición legislativa previsto para enero.

Massie, que no continuará en su banca durante la próxima legislatura, sostuvo que la única alternativa para evitar el proceso sería que Hegseth renuncie voluntariamente. Mientras tanto, el respaldo demócrata y las críticas de algunos republicanos colocan al secretario de Defensa ante uno de los mayores desafíos políticos de su gestión.