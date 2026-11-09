A través de una carta abierta, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones reclamaron que la Iglesia Católica tome medidas contra el sacerdote condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Organismos de derechos humanos le pidieron al papa León XIV que expulse del estado clerical a Christian von Wernich.

Organismos de derechos humanos de la Argentina le enviaron una carta abierta al papa León XIV para solicitar la expulsión del estado clerical de Christian Federico von Wernich , el sacerdote y excapellán de la Policía Bonaerense condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El documento, difundido por Abuelas de Plaza de Mayo , retoma un pedido que las organizaciones habían presentado oportunamente ante el papa Francisco y que, según señalaron, todavía no tuvo respuesta. "Sin que hasta la fecha se haya dispuesto su dimisión del estado clerical, nos dirigimos nuevamente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, hoy a Su Santidad el Papa León XIV, para reiterar aquel pedido y solicitar que se adopten las medidas canónicas correspondientes", expresaron.

Von Wernich fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios. La sentencia, dictada en la causa 2506/07, estableció su responsabilidad en siete homicidios agravados y decenas de casos de secuestros y torturas. El fallo fue confirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el juicio se acreditó su participación en el denominado Circuito Camps , integrado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que dependían de la Policía Bonaerense. En ese contexto, los organismos denunciaron que el sacerdote se valió de su condición religiosa para acercarse a las personas secuestradas y obtener información para el aparato represivo.

"Durante el juicio se acreditó que Von Wernich utilizó precisamente su condición de sacerdote y capellán para acercarse a personas que permanecían ilegalmente privadas de su libertad y sometidas a tormentos", señalaron. Según explicaron, se presentaba ante las víctimas "con la apariencia de brindar asistencia y consuelo espiritual", mientras obtenía información utilizada por los represores y ejercía presión psicológica sobre los secuestrados.

Christian Von Wernich fue condenado por haber sido partícipe necesario de secuestros y "tormentos agravados" de prisioneros ilegales durante la dictadura.

La carta también recuerda que el ex capellán estuvo presente en distintos centros clandestinos de detención y conocía las condiciones en las que permanecían las víctimas. Entre los hechos acreditados durante el proceso judicial, se encuentra el bautismo de una niña nacida durante el cautiverio de su madre en la Brigada de Investigaciones de La Plata.

Además, los organismos señalaron que Von Wernich utilizó su posición para manipular a familiares de detenidos-desaparecidos, desalentar sus denuncias y ocultar información sobre el destino de sus seres queridos. También mencionaron maniobras vinculadas con pedidos de dinero a familiares bajo la supuesta promesa de que un grupo de personas secuestradas sería trasladado al exterior, aunque esas personas continúan desaparecidas.

El reclamo de los organismos de DDHH al papa León XIV

En otro tramo del documento, las organizaciones cuestionaron que Von Wernich continúe conservando el estado clerical pese a la condena firme de la Justicia argentina. También señalaron que, durante su detención, celebró misa y administró la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Lejos de aportar información que permita conocer el destino de las personas desaparecidas, continúa manteniendo silencio respecto de sus víctimas y de las personas que aún hoy son buscadas por sus familiares", sostuvieron.

En ese sentido, los firmantes consideraron que "resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal". Y agregaron una de las frases más contundentes de la carta: "La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas".

El pedido también se apoya en el Derecho Canónico. Los organismos sostuvieron que tanto las normas vigentes al momento de los hechos como la legislación actual contemplan sanciones graves para los clérigos responsables de homicidios. Por ese motivo, solicitaron que se impulsen las actuaciones correspondientes para resolver su dimisión del estado clerical.

Finalmente, reclamaron que la Iglesia Católica actúe "en consonancia con el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina y con el deber de reparación hacia las víctimas".

La carta lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, NIETES CABA-GBA, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Red Federal de DDHH y SERPAJ.