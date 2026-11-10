Ante amenazas de Irán, EEUU retira aviones cisterna de una base militar estratégica en Reino Unido + Agregar ámbito en









Dos aeronaves fueron trasladadas a Alemania y otras partieron hacia distintos puntos de Europa, luego de que Washington recibiera una advertencia sobre un posible riesgo para sus instalaciones.

EEUU evacúa aviones cisterna de una base en Inglaterra ante una amenaza de Irán, según WSJ. Foto: Reuters

La Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó varios aviones cisterna que operaban desde una base militar en Reino Unidoante una nueva amenaza vinculada con Irán. Dos de estas aeronaves fueron enviadas a Alemania el lunes, mientras que otras también abandonaron las instalaciones para dirigirse a distintos puntos de Europa.

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El movimiento se realizó desde RAF Mildenhall, una base ubicada en el este de Reino Unido y utilizada por las fuerzas estadounidenses. La decisión se tomó después de que funcionarios de Washington recibieran una advertencia sobre un posible riesgo relacionado con Irán. Sin embargo, todavía no se conocen detalles precisos sobre el alcance de la amenaza ni sobre su posible objetivo.

La información fue publicada por The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con la decisión. De acuerdo con el medio, las autoridades estadounidenses optaron por distribuir las aeronaves en distintas instalaciones europeas como medida preventiva.

Desde el Comando Europeo de Estados Unidos confirmaron que estaban al tanto de las versiones, aunque evitaron dar precisiones sobre los movimientos. Un portavoz explicó que los aviones militares suelen ser trasladados entre distintas bases por diferentes motivos, entre ellos tareas de entrenamiento y necesidades operativas. También señaló: “Por razones de seguridad operativa, no hablamos de medidas específicas de protección de fuerzas. Nuestras instalaciones se mantienen vigilantes y trabajan estrechamente con sus contrapartes del país anfitrión”.

La tensión con Irán eleva la alerta en bases estadounidenses en Reino Unido. EEUU refuerza la seguridad en bases militares británicas por temor a Irán La decisión se produce en un contexto de mayores precauciones en las instalaciones militares estadounidenses en territorio británico. Washington también elevó el nivel de seguridad en RAF Mildenhall y RAF Lakenheath, otra base utilizada por sus fuerzas aéreas en Inglaterra.

El antecedente más reciente se remonta a septiembre, cuando Estados Unidos retiró sus bombarderos de RAF Fairford, en el suroeste inglés, mientras las autoridades británicas investigaban un posible plan de ataque relacionado con Irán. En ese episodio, cinco hombres fueron detenidos y dos quedaron acusados en el marco de una investigación por presuntas actividades vinculadas con la seguridad nacional. La nueva reubicación de aeronaves representa otro movimiento preventivo de Washington en bases militares británicas, en medio de las preocupaciones por posibles amenazas contra sus instalaciones y personal desplegado en Europa.