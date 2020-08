Arrestaron por fraude a Bannon, el ideológo de Trump

Formó parte además del consejo de Cambridge Analytica, la empresa implicada en el escándalo de recolección de datos de la red social Facebook para fines electorales. Una vez proclamó que su intención era convertirse en “la infraestructura, a nivel mundial, del movimiento populista global”.

Junto con tres de sus asociados, quien supo ser la mano derecha del actual mandatario quedó formalmente imputado de “estafar a cientos de miles de donantes” con una campaña de financiación colectiva por internet titulada “We Build The Wall” (Nosotros Construimos El Muro) que recaudó más de 25 millones de dólares.

De acuerdo al comunicado difundido por el Departamento de Justicia, la campaña tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar Trump a cumplir su promesa de construir una barrera en la frontera con México, pero en cambio Bannon y su equipo se beneficiaron personalmente con el dinero.

Bannon hizo lo propio con más de un millón de dólares desviados a través de una empresa fantasma llamada Non-Profit-1.

Los cuatro detenidos quedaron imputados del delito de “conspiración para cometer fraude electrónico” y de “conspiración para cometer lavado de dinero”, cada uno con una pena máxima de 20 años de cárcel de acuerdo a la ley estadounidense.

Bannon, de 66 años, fue el estratega de la campaña electoral de Trump en 2016. Luego sirvió como estratega en jefe de la Casa Blanca durante los primeros meses de la presidencia de Trump.

El mandatario dijo ayer que “hace mucho” no ve a Bannon y se despegó de cualquier conexión con la campaña online destinada a recaudar fondos para construir el muro: “No sé nada sobre el proyecto, y no me gustó cuando leí sobre su existencia”.

“En ese momento expresé con fuerza mi opinión. Dije que esto es para el Gobierno, no para personas privadas, y me sonó como un espectáculo”, señaló el republicano al ser consultado por los acreditados en la Casa Blanca sobre su primera reacción a los arrestos.

Trump manifestó no saber que Bannon estaba a cargo del proyecto y dijo no conocer a las otras tres personas detenidas.