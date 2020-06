Trump asesta un golpe a Guaidó y no descarta reunirse con Maduro

Cuando se le preguntó si lamentaba su decisión de seguir el consejo de Bolton para apoyar a Guaidó, Trump respondió que “no particularmente” y agregó: “podría vivir con él o sin él, pero estaba muy firmemente contra lo que está pasando en Venezuela”.

A esa respuesta, más una opinión sobre Bolton que sobre Guaidó, el jefe de la Casa Blanca añadió: “Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: ¿a algunas personas les gustó, a otras no? Estuve de acuerdo con eso. No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”.

El autor de la entrevista afirmó que Trump “indicó que no tiene mucha confianza en Guaidó, quien no ha logrado arrebatarle el control al gobierno venezolano a pesar del apoyo de Estados Unidos y decenas de otros países”.

En su libro de memorias “The Room Where it Happened” (La habitación donde sucedió), publicado la semana pasada, Bolton afirma que Trump “pensaba que Guaidó era débil, a diferencia de Maduro, que era fuerte”.

“Para la primavera, Trump llamaba a Guaidó El Beto O Rourke (un ex diputado demócrata estadounidense) de Venezuela, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de Estados Unidos debería esperar”, sostiene Bolton.

“Estaba lejos de ser útil, pero típico de cómo Trump deshonró descuidadamente a quienes lo rodeaban, como cuando comenzó a culparme por el fracaso de la oposición en derrocar a Maduro”, agrega el ex asesor en el libro.

En la entrevista, Trump calificó a Bolton como un “loco” que puede ser “el ser humano más tonto de la Tierra” por cosas tales como apoyar persistentemente la guerra en Irak.

Con respecto a una eventual reunión con Maduro, Trump dijo: “tal vez pensaría en eso. A Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones. Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones. Pero en este momento, las rechacé.”

Hoy, sin embargo, el jefe de la Casa Blanca pareció corregir sus declaraciones a Axios en un mensaje en Twitter: “a diferencia de la izquierda radical, siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela”, dijo.

Agregó que su gobierno “siempre ha estado del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro”, por lo que solo se reuniría con él “para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!”.