Exmodelo acusó a Trump de abuso sexual

De acuerdo al relato de Dorris, Trump la abordó cuando fue al baño del palco VIP en el torneo de tenis de Nueva York el 5 de septiembre de 1997. En ese momento, ella tenía 24 años y el empresario estaba casado por aquel entonces con su segunda mujer, Marla Maples, 51.

Dorris acusa a Trump de haberle "metido la lengua hasta la garganta", agarrarla por todo el cuerpo y sujetarla de tal manera que no podía zafarse de él. "Me metió la lengua y lo empujé. Fue entonces cuando me agarró más fuerte y sus manos me palparon el trasero, los pechos, la espalda, todo", detalló.