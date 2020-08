Falleció el hermano menor de Donald Trump

"Puedo confirmar el informe de que el hermano del presidente está hospitalizado", expresó a la cadena CNN el subsecretario de prensa Judd Deere.

Robert en junio último estuvo en la unidad de cuidados intensivos del centro Monte Sinaí en Manhattan “por una condición seria” de la que no se ofrecieron detalles.

Tras la visita, el jefe de Estado brindó una una sesión informativa en la Casa Blanca pero no profundizó sobre la enfermedad del hermano pese a las preguntas de los periodistas.

"Tengo un hermano maravilloso. Tenemos una gran relación durante mucho tiempo, desde el primer día, hace tanto tiempo. Y ahora mismo está en el hospital", comentó Trump y añadió: "Ojalá esté bien, pero es… él… lo está pasando mal".

Un alto funcionario de la administración contó el viernes que el presidente "tiene una muy buena relación con su hermano y su hermano es muy especial para él", agregó la cadena televisiva.

Robert Trump es un exalto ejecutivo de la Organización Trump y es uno de los otros cuatro hermanos del presidente, incluido el fallecido Fred Trump, Jr.

En junio, Robert Trump presentó una orden de restricción temporal en un intento de bloquear la publicación de un libro poco condescendiente con la familia y el presidente de Mary Trump, la hija de Fred Trump.

Mary manifestó esta semana que teme por el resultado de la elección presidencial: "Estoy un poco preocupada, Donald no aguanta perder".

"No es un personaje. Primero, no es tan inteligente y, segundo, no entiende de estrategias. Pero sí es muy bueno para generar división porque sabe que eso lo beneficia", reveló.