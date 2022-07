La confesión de un exasesor de Donald Trump: "He ayudado a planear golpes de Estado"

La confesión de Bolton comenzó cuando se proponía a esbozar una defensa de Trump respecto a un supuesto plan para llevar a cabo un golpe de Estado en EEUU, luego de que abiertamente condenase por fraude a las elecciones del 2021 que consagraron a Joe Biden como nuevo presidente.

En ese sentido, Bolton negó que el exmandatario hubiera planificado el ataque para tomar el poder al señalar que no fue "algo debidamente planeado" sino que se trató más bien de una improvisación para retener el cargo. Sin embargo, el periodista le expresó que no estaba de acuerdo con su afirmación y manifestó que “uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe”.

confesión de John Bolton, exasesor de Trump.mp4 La confesión de John Bolton, exasesor de Donald Trump, sobre su tarea en la planificación de golpes de Estado. CNN

Ahí fue que el exasesor de Trump no pudo evitar admitir su rol en el derrocamiento de gobiernos extranjeros. “No estoy de acuerdo con eso”, dijo y agregó: “Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo. Simplemente estaba dando tumbos de una idea a otra”.

Ante la confesión de Bolton, el periodista intentó ir por más. “Cuando hablábamos de lo que es capaz, lo que hay que hacer para planear un golpe. Usted citó su experiencia en planear golpes”, dijo, a lo que el republicano respondió: “No voy a entrar en detalles".

Un pasado bélico republicano

Bolton ocupó diversos cargos a lo largo de su carrera, principalmente en gobiernos republicanos. Por caso fue Secretario de Estado adjunto para Asuntos de Organización Internacional en la administración de George Bush (padre) y Subsecretario de Estado para Control de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional en el gobierno de George W. Bush (hijo).

Recientemente, fue asesor de Seguridad Nacional de EEUU entre abril de 2018 y septiembre del 2019 cuando fuera despedido por Trump luego de no coincidir con diversas decisiones del republicano.

INTER-01-REUTERS.JPG ruptura. John Bolton, otrora asesor de confianza de Trump, dejó su cargo en septiembre por fuertes desencuentros con el magnate.

Luego de su salida del Gobierno, su enfrentamiento con Trump se convirtió en un tema público tras la publicación de un libro en el que dio a conocer una serie de revelaciones polémicas que pusieron en evidencia el desconcierto del magnate para gestionar el Estado, entre las que se destacan el pedido de ayuda a su par chino, Xi Jinping, para lograr su reelección, o cuando quiso retirarle su apoyo a Guaidó apenas 30 horas después de reconocerlo como "presidente interino".

Por entonces y en un tuit, Trump calificó a Bolton de "chiflado" y dijo que su libro era estaba lleno de "mentiras e historias falsas".

Además, dijo en su libro Bolton, Trump fue "en gran medida persuadido" contra el derrocamiento de Maduro después de tener en mayo de 2019 una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin. Y que el jefe de Estado de EEUU habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba "genial" la idea de invadir el país, al que consideraba como "una parte de EEUU".

Sobre el final de la entrevista de este martes con la CNN, Bolton mencionó el intento de golpe en Venezuela contra Nicolás Maduro en 2019. Si bien ya no era parte del Ejecutivo, dijo que allí vio "lo que se necesitaba para que una oposición tratara de derrocar a un presidente".

“Siento que hay otras cosas que no me estás diciendo”, le dijo el periodista para ahondar en su pasado golpista. Sin embargo, el exasesor evitó profundizar nuevamente aunque aseguró entre risas: “Estoy seguro de que lo hay”.