Trump en su discurso de despedida: "Hicimos lo que vinimos a hacer, y mucho más"

Durante su discurso, manifestó estar “especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras", al mismo tiempo que resaltó la revalorización de las Fuerzas Armadas. "Reconstruimos las Fuerzas Armadas, con producción en Estados Unidos. Lanzamos la Fuerza Espacial. Revitalizamos nuestras alianzas e instamos a las naciones del mundo a enfrentarse a China como nunca antes”, dijo.

Farewell Address of President Donald J. Trump

El mandatario también se refirió al asalto al Congreso perpetrado por seguidores de extrema derecha, simpatizantes de sus ideas. “Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo los que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada”, expresó días después de que la Cámara de Representantes abriese un juicio político en su contra por incentivar a la violencia y a la insurrección.

Por otro lado, se tomó un minuto para cuestionar las restricciones sufridas por parte de las redes sociales, que bloquearon y suspendieron sus cuentas por fomentar la creencia de fraude electoral y empujar a sus seguidores a avanzar sobre el Congreso. “Bloquear el debate libre y abierto viola nuestros valores centrales y nuestras más largas tradiciones. Estados Unidos no es una nación tímida de personas domesticadas que deben ser protegidos de aquellos con los no están de acuerdo”, fustigó.

“Peleé por Estados Unidos y todo lo que representa, para que sea segura, fuerte, orgullosa y libre", sostuvo y añadió: "Ahora, mientras me preparo para hacer el traspaso de mando a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”.

En sus últimas palabras como jefe de Estado, el magnate envió un tímido mensaje de apoyo al nuevo presidente de EEUU: “Esta semana inauguramos una nueva administración y rezamos para que tenga éxito en mantener al país seguro y próspero. Le enviamos nuestros mejores deseos y queremos que tengan suerte, una palabra muy importante”.

“Dejo este sitio majestuoso con un corazón leal y dichoso, un espíritu optimista y la confianza suprema en que lo mejor está por llegar para nuestro país y nuestros hijos. Gracias y adiós, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, concluyó el presidente saliente.

Biden prestará juramento este miércoles al mediodía, con lo que terminará la presidencia de Trump y Estados Unidos pasará página a algunos de los años más disruptivos y de mayor polarización que ha sufrido desde la década de 1960.

Trump pasó estas últimas jornadas reuniéndose con un círculo cada vez más exiguo de leales que lo respaldaron durante dos meses en su esfuerzo inútil de anular los resultados de las elecciones de noviembre, según medios locales.

Ese esfuerzo culminó el 6 de enero con Trump alentando a una multitud a marchar hacia el Congreso.

Después de que la multitud rompiera la barrera policial, golpeara a un policía que murió horas después y causara daños en el interior del edificio del Capitolio, la Cámara de Representantes abrió un nuevo juicio político contra Trump, el segundo en un solo mandato, lo que nunca había sucedido antes.

La última encuesta de Gallup del presidente reveló ayer que tenía una aprobación de solo un 34%, su nivel más bajo.

Trump tuvo durante su mandato una aprobación media del 41%, la más baja de todos los inquilinos de la Casa Blanca desde que Gallup comenzó a realizar esta medición, en 1938.

Trump emitió una serie de decretos a última hora de ayer, principalmente el levantamiento, a partir del 26 de enero, de las prohibiciones de viajes impuestas debido al coronavirus en la mayor parte de Europa y Brasil.

Casi de inmediato, la portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo que la medida no se mantendría.

Para Trump, el principal asunto pendiente es la lista de indultos que, según se informa, está preparando.

Según CNN y otros medios estadounidenses, Trump tiene una lista de unas 100 personas a las que indultará.

Se espera que en la lista figuren, según informó el diario The New York Times, una mezcla de delincuentes de guante blanco y personas cuyos casos han sido defendidos por activistas de la Justicia.

Los indultos más controvertidos que se barajan son para personas como Edward Snowden, Julian Assange y Stephen Bannon, el influyente asesor de Trump.

Si Trump llegara indultarse a sí mismo o a su familia, algo que no se espera que suceda, según las últimas informaciones de medios locales, es probable que crezca la ira entre los republicanos que lo apoyaron en el primer "impeachmente" en el Senado, donde en breve volverán a votar en un nuevo juicio político contra el presidente.

Trump, el primer presidente en perder la reelección desde que George H.W. Bush fuera reemplazado por Bill Clinton en 1993, también será el primer expresidente en rechazar la toma de posesión de su sucesor en un siglo y medio.

Mañana partirá temprano hacia Florida desde la Casa Blanca para beneficiarse de los privilegios de los viajes presidenciales hasta el último minuto.

El Marine One lo llevará de la Casa Blanca a la Base Conjunta Andrews para tomar el Air Force One, el avión presidencial que, a partir del mediodía, ya no podrá usar.

Según una información de Bloomberg, Trump está organizando una despedida militar para sí mismo en Andrews a la que asistirá una multitud de invitados.