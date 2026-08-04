Escándalo en una convención de anime en China: expulsaron a cosplayers por vender "jugo de pies" + Agregar ámbito en









Un grupo instaló un puesto improvisado donde ofrecía una bebida preparada en recipientes con sus pies descalzos. La organización los expulsó tras la polémica.

La Firefly Comic Convention es uno de los principales eventos de anime y cultura pop del sur de China.

Un grupo de cosplayers fue expulsado de la Firefly Comic Convention de Guangzhou, en China, después de vender una bebida promocionada como "jugo de pies", una iniciativa que se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó fuertes críticas por los riesgos sanitarios. Los organizadores intervinieron y retiraron el puesto del predio.

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El episodio ocurrió durante la Firefly Comic Convention, uno de los eventos de cultura pop, anime y videojuegos más importantes del sur de China. Mientras miles de asistentes recorrían los stands y participaban de las actividades, un grupo de participantes montó un puesto improvisado cerca de uno de los accesos principales y comenzó a comercializar la peculiar bebida.

Los videos del puesto circularon rápidamente en plataformas chinas e internacionales, lo que multiplicó la repercusión del caso y generó un fuerte rechazo entre los usuarios por las condiciones en las que se preparaba el producto.

Los organizadores retiraron el puesto tras la viralización de los videos en redes sociales. @therealbuni Cómo preparaban la bebida La bebida era presentada como "jugo de pies" y se elaboraba con agua, rodajas de limón y, en algunos casos, refresco de cola dentro de recipientes donde las jóvenes mantenían los pies descalzos sumergidos.

Mientras las participantes permanecían sentadas con los pies dentro de baldes y palanganas, otras personas extraían el líquido con vasos descartables para entregarlo a los compradores. Cada vaso se vendía por 50 yuanes, equivalentes a unos u$s7, un valor superior al habitual para este tipo de eventos.

Las imágenes del procedimiento despertaron preocupación por las condiciones de higiene y alimentaron el debate en redes sociales sobre los límites de las acciones realizadas para captar atención y obtener ingresos. El caso generó críticas por los riesgos sanitarios y las condiciones de higiene durante la preparación. @therealbuni La organización intervino y expulsó a los participantes A medida que el puesto ganaba visibilidad y comenzaban a formarse filas de curiosos, crecieron también las críticas por el posible riesgo bromatológico. Frente a la repercusión del caso, los organizadores de la convención desmantelaron el puesto y expulsaron de manera definitiva a los cosplayers involucrados. Además, remarcaron que el festival no permitirá actividades que comprometan la salud pública ni alteren el carácter familiar del evento. El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites de las acciones virales dentro de grandes convenciones y sobre cómo la búsqueda de notoriedad en internet puede derivar en situaciones polémicas que obligan a intervenir a los organizadores.

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