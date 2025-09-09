SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de septiembre 2025 - 11:37

Un avión colapsó al aterrizar en el Caribe: 164 pasajeros fueron evacuados

El hecho tomó lugar cuando el vuelo WS265, procedente de Toronto, realizaba su aproximación a la pista 10 del aeropuerto, conocida por su ubicación a pocos metros de la playa. No hubo heridos de gravedad.

avion-canada

Un avión de una la línea canadiense low cost, protagonizó un incidente cuando colapsó su tren de aterrizaje al momento de tocar pista. El episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, en la isla de St. Marteen. Los pasajeros debieron ser evacuados de urgencia y varios resultaron heridos.

Los detalles del incidente

El hecho tomó lugar cuando el vuelo WS265, procedente de Toronto, realizaba su aproximación a la pista 10 del aeropuerto, conocida por su ubicación a pocos metros de la playa. Según los testigos que registraron la maniobra el avión descendió de manera brusca y, tras el impacto, uno de los trenes de aterrizaje colapsó, provocando que el motor derecho golpeara contra el asfalto. Aún así, la tripulación logró mantener el control y detener la aeronave hacia el final de la pista.

Informate más

Los equipos de emergencia acudieron al lugar de inmediato para enfriar los motores y prevenir un incendio. La tripulación activó el protocolo de seguridad y ordenó la evacuación de los 164 pasajeros. No hubo heridos de gravedad, aunque algunos fueron trasladados al hospital con contusiones.

video aterrizaje avion canadiense

El video del incidente.

Debido a que el aeropuerto cuenta con una única pista, todas las operaciones fueron suspendidas temporalmente. Vuelos con destino a St. Marteen fueron cancelados o desviados a San Juan, Puerto Rico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aviationbrk/status/1965066697498640648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965066697498640648%7Ctwgr%5Eeb3e23a2f558d0c661f70beb6ed9a3f6e8c59aa6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fvideo-un-avion-se-accidento-al-aterrizar-en-una-isla-en-el-caribe-y-evacuaron-a-164-pasajeros-nid09092025%2F&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de aviación locales ya iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente. La aeronave, con 16 años de servicio, permanece en la isla y aún no pudo regresar a su base en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto.

