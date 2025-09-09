EEUU contra el cártel de Sinaloa: más de 600 detenciones







El operativo se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de agosto y participaron 23 divisiones de la DEA dentro del país.

Según la DEA, el cártel de Sinaloa mantiene operaciones en al menos 40 países. DEA

La Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA) anunció los resultados de un operativo transnacional contra el mexicano Cártel de Sinaloa que resultó en el arresto de más de 600 personas en solo cinco días, al que Washington designó el pasado mes de febrero como organización terrorista.

El operativo se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de agosto. Participaron 23 divisiones de la DEA dentro de EEUU y además hubo colaboración con autoridades de siete regiones fuera del país. En total, se realizaron 617 arrestos en distintos puntos clave de la red del Cártel de Sinaloa.

Si bien todavía no se comunicó dónde se han llevado a cabo estos arrestos, en febrero de este año, desde el Gobierno de EEUU afirmaron que se trata de un "golpe" al cártel a nivel internacional. Recientemente, la Administración Trump introdujo a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros en esta misma lista.

Se incautó un extenso cargamento que según las autoridades pudo haber causado miles de muertes en el país. Este incluía, más de 10 toneladas las drogas incautadas y más de 400 las armas de fuego. La mayor parte de las drogas eran metanfetamina, cocaína y heroína. Por otro lado, la organización también tenía en su poder unos u$s11 millones (unos 9,3 millones de euros) en efectivo.

El director de la DEA, Terrance Cole expresó que la agencia y sus socios están decididos a desmantelar completamente al Cártel de Sinaloa y manifestó que cada kilo de droga incautado y cada dólar recuperado representa vidas salvadas. Según la DEA, el cártel de Sinaloa mantiene operaciones en al menos 40 países y cuenta con miles de facilitadores en todo el mundo.