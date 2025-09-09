Alerta: Preocupa el rebrote de ébola en el Congo, ¿qué se sabe del virus?







Con 15 muertes ya reportadas y otros casos bajo sospecha, un nuevo brote del virus del ébola mantiene bajo alerta a la República del Congo y a las autoridades sanitarias.

Un nuevo brote de ébola alarma a la República del Congo.

Un nuevo brote del virus de ébola en la República Democrática del Congo preocupa a las autoridades sanitarias. El virus ya causó 15 muertos y hay detectados 28 casos como sospechosos en el centro ese país, según consigna la Organización Mundial de la Salud (OMS),

En efecto, la OMS ha instalado en el lugar diferentes zonas sanitarias para combatirlo, entre ellas están la de Bulape (que incluye Bulape, Bulape Com y Dikolo) y la de Mweka. El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo había alertado a la máxima autoridad sanitaria sobre los casos sospechosos de ébola a principios del mes de septiembre. Ambas organizaciones, la local y la internacional, trabajan para implementar medidas de seguridad ante la escalada de este peligroso virus.

La OMS instaló puestos sanitarios para evitar la propagación del virus.

El virus persiste, incluso en aquellas personas que se recuperaron Hay evidencia científica que asegura que el virus del ébola puede persistir y generar fiebres hemorrágicas en testículos, en el interior de los ojos y en el cerebro de algunas personas que logran recuperarse. Además, las mujeres embarazadas que se infectan tienen riesgo de que permanezca en la placenta, en el líquido amniótico, durante la lactancia y en el feto.

Los anticuerpos facilitan su diagnóstico Está comprobado que las pruebas PCR y los anticuerpos facilitan la detección y posterior diagnóstico del virus. Además, las vacunas pueden prevenir la aparición de nuevos casos.

Entre 2014 y 2016, el brote más letal El brote de este virus que se dio en los años 2014 hasta el 2016 es considerado el más letal: en total provocó 11.000 muertes. Ébola en Congo: aunque el riesgo es alto, aún OMS no habla de "emergencia mundial" La OMS advierte sobre el riesgo de contagio del virus del ébola. El primer caso se detectó en el Congo El primer caso del ébola se detectó en el Congo, en el año 1976 y generó un brote alarmante y rápido. La prevención es fundamental Para tratar esta enfermedad, la OMS especifica que es muy importante prevenirlo con atención clínica, rastrear los casos y controlas las infecciones en hospitales. Los murciélagos pueden ser vectores de contagio Algunos especialistas creen que hay ciertas especies de murciélagos que portan el virus y luego es transmitido a otros animales y a los seres humanos, ya que se produce el contagio directo por los fluidos de un ser que está infectado, ya sea por lastimaduras en la piel o tocar la sangre.

Temas Salud

OMS

Congo