La ministra de Salud de Suecia se desmayó en plena asunción de su cargo

Elisabeth Lann sufrió una descompensación en plena asunción de su cargo. Fue sacada de la habitación y se recompuso luego de unos minutos.

La ministra de Salud de Suecia Elisabet Lann colapsó durante una conferencia de prensa. Allí sería presentada en el cargo, ya que asumió luego de que su antecesora dejara repentinamente el cargo.

La sanidad es uno de los principales problemas dentro del país. A pesar de las promesas electorales de reducir las colas en la atención médica en Suecia y de los miles de millones en subsidios, Suecia tiene colas ilegalmente largas, algo que se destacó en el programa 30 Minuten de SVT en mayo.

Lann era concejala municipal de Gotemburgo por la Democracia Cristiana y también forma parte de la junta directiva del partido y del comité ejecutivo de la Democracia Cristiana.

Su desmayo ocurrió poco después de que ella misma pronunciara su discurso y cediera la palabra al ministro de Asuntos Sociales y compañero de partido, Jakob Forssmed. También estaba acompañada del primer ministro Ulf Kristersson y la ministra de Energía y Empresa Ebba Busch.

Qué pasó luego de su desmayo

Tras la caída, la líder del partido, Ebba Busch, intervino rápidamente para ayudar al ministro a levantarse. Lann fue sacada de la habitación pero pudo regresar después de unos minutos. Una vez recompuesta, dijo que había sufrido una bajada de azúcar en sangre.

"Este no fue un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en sangre", dijo. El medio Aftonbladet sostuvo que la rueda de prensa debió ser interrumpida ya que la cámara se alejó de la funcionaria unos minutos.