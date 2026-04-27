Escándalo en España: el video de Esteban Andrada expulsado tras golpear a un futbolista

El arquero argentino fue expulsado y agredió a un rival con una trompada, generando una batalla campal en un partido clave por la permanencia.

Un final cargado de tensión en la Segunda División de España terminó de la peor manera. El arquero argentino Esteban Andrada , actual jugador del Real Zaragoza , quedó en el centro de la polémica tras un violento episodio que marcó el cierre del duelo ante Huesca y complicó aún más la situación de su equipo en la lucha por no descender.

El hecho ocurrió en tiempo de descuento, cuando el árbitro Arcediano Monescillo analizaba una jugada polémica. En ese contexto, el ex Boca Juniors y Lanús reaccionó de manera desmedida: primero empujó al capitán rival, Jorge Pulido , lo que le valió la segunda amarilla y la expulsión inmediata.

Lejos de retirarse tras ver la tarjeta roja, Andrada volvió sobre sus pasos y, en medio de la tensión, le lanzó una trompada directa a Pulido , impactándolo en el rostro. La agresión provocó una reacción inmediata de jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, generando empujones, discusiones y una escena de descontrol generalizado dentro del campo de juego.

El incidente se produjo en el minuto 98, con el marcador 1-0 a favor de Huesca , gracias a un penal convertido por Óscar Sielva . La derrota dejó a Real Zaragoza en una posición crítica, ubicado en el puesto 21 de la tabla y en zona de descenso.

Consecuencias deportivas y disciplinarias tras la trompada

La situación del arquero argentino podría agravarse en los próximos días. Según el reglamento disciplinario del fútbol español, una agresión de este tipo puede derivar en una sanción de entre cuatro y doce partidos, dependiendo de la gravedad del hecho y sus consecuencias.

El encuentro, correspondiente a la jornada 37 de la LaLiga Hypermotion, finalizó con tres expulsados: Esteban Andrada, Daniel López (Huesca) y Dani Tesende (Zaragoza). Sin embargo, el foco quedó puesto en la reacción del arquero, que fue ampliamente repudiada.

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde hinchas y analistas cuestionaron duramente la conducta del futbolista. El episodio no solo impacta en lo deportivo, sino que también deja abierta una fuerte discusión sobre los límites dentro del campo de juego en momentos de máxima presión.