Un sitio web de envíos desde EEUU a Cuba dejó de aceptar pedidos

Se trata de un hecho vinculado a sanciones de parte de la gestión republicana. Muchos ciudadanos de la isla recibieron ayuda de familiares y amigos que viven afuera, quienes envían electrodomésticos, alimentos y ropa.

Una de las principales plataformas en línea usadas por los cubanos residentes en EEUU para enviar dinero, alimentos y ropa a sus familiares en la isla está cesando sus operaciones a medida que el gobierno de Donald Trump aumenta la presión sobre el territorio.

Se trata de la web Envioscuba.com, que anunció que dejó de aceptar pedidos a medida que las sanciones estadounidenses buscan asfixiar el apoyo internacional a los negocios en Cuba .

Los objetivos más recientes fueron alrededor de la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel y GAESA , un conglomerado empresarial dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que posee una amplia gama de negocios, desde alquiler de autos y tiendas minoristas hasta empresas de transporte.

Así, son cada vez más las personas que sufren escasez de alimentos y medicinas, apagones constantes y un calor sofocante. Muchos recibieron ayuda de familiares y amigos en EEUU, quienes envían dinero y paquetes desde Miami con electrodomésticos, alimentos y ropa , o compran productos en línea para su entrega en Cuba.

Envioscuba.com indicó que ya no acepta nuevos pedidos, pero todos aquellos previamente aprobados y en proceso serán entregados. “Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma ya no puede prestar servicios”, indicó el sitio web, sin más detalles.

Trump Cuba Algunas de amenazas republicanas responden a congelar los activos estadounidenses de empresas extranjeras e incluso prohibir los viajes de inversores, empleados y accionistas MPress

Plataformas como esta operaban directamente con GAESA, sostuvo el presidente de la consultora Havana Consulting Group, Emilio Morales, con sede en Miami especializada en estrategias de mercado para hacer negocios en Cuba.

La mayoría de estos portales no envían productos sino que venden y entregan productos almacenados en los locales de GAESA en la isla, explicó el presidente. “La tendencia es que todo esto desaparezca, porque GAESA está detrás de todo”, aclaró Morales, quien espera que otros portales similares también cierren para evitar sanciones por hacer negocios con el gobierno de Cuba.

Algunas de amenazas republicanas responden a congelar los activos estadounidenses de empresas extranjeras e incluso prohibir los viajes de sus inversores, empleados y accionistas, eliminando prácticamente su actividad en el sistema financiero estadounidense.

La cadena hotelera española Meliá anunció recientemente que cesará operaciones en 15 de los 34 hoteles que gestiona en la isla, sumándose a una lista creciente de empresas con una presencia de larga data en Cuba que están retirándose o limitando sus operaciones en la isla.

Cuba anuncia medidas de liberalización económica sin precedentes

El presidente Miguel Díaz-Canel comunicó medidas que incluyen una descentralización sin precedentes del vasto aparato estatal, la participación de empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones cubanas en el extranjero, el fin de los subsidios a los productos y una reducción significativa de la burocracia.

En un contexto atravesado por la escasez crónica, la crisis energética, el persistente espectro del descontento social y la creciente presión de Estados Unidos, el primer mandatario cubano declaró que "es tiempo de cambiar".

El presidente Díaz-Canel eligió comunicarlo por la red social en X, dónde afirmó que "la perversidad imperialista no conoce límites. Tras prohibir a cualquier país el suministro de combustible a Cuba, ataca a Cupet para intensificar aún más el bloqueo petrolero, imponiendo nuevas amenazas a quienes hacen negocios con la empresa cubana".