"Donald Trump perdió la guerra", el contundente análisis de The New York Times por el conflicto con Irán

El mítico diario - que mantiene una postura crítica contra el presidente republicano - publicó un editorial con motivo del entendimiento logrado entre Teherán y Washington. Allí, remarcó que el resultado es una derrota para EEUU.

La guerra en Medio Oriente - y las dificultades para concretar un acuerdo sostenido entre Teherán y Washington - produce fuertes reveses para la administración de Donald Trump . A meses de las elecciones de medio término, el republicano acumula críticas contra la dirección que tomó el conflicto y, en las últimas horas, el mítico medio The New York Times publicó una editorial contundente titulada: "El presidente Trump perdió esta guerra".

"El acuerdo preliminar que pone fin a la guerra de cuatro meses del presidente Donald Trump con Irán es bienvenido, pero conlleva duras realidades. Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de forma temeraria y en abierta violación de la ley . Estados Unidos sale debilitado —militar, diplomática y económicamente— y pagará un alto precio estratégico durante los próximos años ", sentencia el análisis inicial del medio.

El entendimiento, alcanzado el domingo por la noche, pone breves paños fríos aunque los detalles del pacto aún no fueron difundidos en profundidad. Para The New York Times, "el marco anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocos de los términos que insistía en obtener. Es un revés humillante para él y para la nación que lidera".

La editorial del medio repasó todo el recorrido de la guerra que comenzó 4 meses atrás. En ese entonces, el mandatario estadounidense había prometido una "victoria total y completa", había asegurado la " rendición incondicional " de Irán, y había dejado abierta la posibilidad de un cambio de régimen.

En sus exigencias iniciales, Trump también sostuvo que Teherán no podría continuar con ningún tipo de enriquecimiento de uranio y que Estados Unidos eliminaría el material nuclear iraní almacenado en instalaciones subterráneas.

Cuatro meses después, la editorial repasó las promesas de Trump y aseguró: "Nada de esto parece ser cierto. El gobierno de línea dura de Irán se mantiene en el poder. Los detalles del acuerdo nuclear se negociarán aparentemente en los próximos dos meses, pero es probable que los términos se asemejen a los del acuerdo de 2015 que negoció el presidente Barack Obama y que Trump canceló en 2018".

En aquel momento, el republicano argumentó que el entendimiento permitía a Irán avanzar hacia la obtención de armas nucleares y cuestionó que no abordara el respaldo iraní a organizaciones como Hamás y Hezbolá. Ahora, tras una guerra de cuatro meses, podría terminar aceptando condiciones similares.

Para The New York Times, el mayor logro del alto al fuego "es la esperada reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial, lo que eventualmente reducirá los precios de la energía y otros bienes". El paso había sido bloqueado por Irán como represalia durante el conflicto, afectando el transporte energético global y generando presión sobre la economía mundial.

"Irán cerró el estrecho en represalia para perjudicar la economía mundial y aumentar la presión política sobre Estados Unidos. La estrategia funcionó, y los líderes iraníes ahora comprenden que poseen una poderosa arma económica", analizaron.

"En definitiva, Irán emerge como el vencedor estratégico de la guerra de cuatro meses", aseguró el medio norteamericano. Si bien destacaron que el régimen de Medio Oriente sufrió pérdidas sustanciale- que incluyen gran parte de su Armada, Fuerza Aérea y capacidad militar-industrial-, el fin de los combates le permite al régimen iniciar una etapa de reconstrucción sin haber abandonado sus principales objetivos estratégicos.

Para The New York Times, por su parte "Estados Unidos se muestra más débil ante el mundo". Entre el saldo que se desprende del conflicto incluyeron la incapacidad del Ejército norteamericano de derrotar a un adversario "mucho menor", la inoperancia para disuadir a otros adversarios potenciales y la necesidad de que el Pentágono se "modernice y prepare para las guerras del futuro".

Antes de la guerra, Irán ya atravesaba una situación compleja. Desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, sus principales aliados regionales habían sufrido importantes retrocesos. Hamás y Hebzolá quedaron debilitados por las operaciones israelíes, mientras que en Siria cayó un gobierno aliado respaldado durante años por Teherán.

A eso se sumaban una economía deteriorada, una moneda en constante devaluación y protestas internas que fueron reprimidas por el régimen. Pese a ese escenario, el mítico medio afirmó que "todos estos problemas persisten e Irán sigue siendo más débil que hace tres años. Sin embargo, la guerra le ha otorgado una influencia que no tenía en el inicio de 2026".

"La historia de las guerras modernas estadounidenses, particularmente en la región de Irán, está plagada de arrogancia que propició la derrota. Sin embargo, Trump ignoró la planificación reflexiva en cada paso", repasó el medio.

Así, las críticas también estuvieron destinadas a que Trump "ignoró la Constitución y se negó a buscar la aprobación del Congreso para la guerra". La editorial criticó que el gobierno de Trump no quiso escuchar a "los aliados europeos y asiáticos" que se oponían al conflicto y que "no se previó la evidente capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Ormuz".

Así, concluyó: "Por sus pecados, ahora ha aceptado un marco de paz que el mundo entero entiende que representa una derrota para él. También es un revés para Estados Unidos".