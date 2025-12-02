Una "Crucifixión" de Rubens sale a la luz tras varios siglos y sacude Europa en una millonaria subasta + Seguir en









Se trata de una pieza inédita por los materiales de su composición. Fue hallado en una mansión tras permanecer oculta y fue autenticado por expertos.

La subasta despertó la atención de coleccionistas y expertos internacionales. Gentileza: EuroNews

Un cuadro de Jesucristo crucificado fue subastado en Francia por casi 3 millones de euros, en una venta inédita para el ejemplar. Se trata de una obra del pintor barroco Peter Paul Rubens que se encontraba perdido durante más de cuatro siglos.





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lienzo, que fue vendido en Versailles, fue hallado en una mansión de París y autenticado por expertos. La pintura data de 1613 y fue descubierta por el subastador Jean-Pierre Osenat mientras organizaba la venta de una propiedad en París.

La subasta celebrada en Francia despertó la atención de coleccionistas y expertos internacionales, con una puja superadora. El precio de venta alcanzó los 2,3 millones de euros (u$s2,7 millones) sin comisiones, cantidad que ascendió a 2,94 millones de euros (u$s3,41 millones) tras sumar la prima del comprador. Los compradores optaron por permanecer en el anonimato, citó EuroNews.

Un cuadro inédito de la crucifixión de Cristo será subastado La casa de subastas Osenat confirmó la autenticidad del cuadro tras un análisis científico: en un examen microscópico de las capas de pintura, se revelaron no sólo pigmentos blancos, negros y rojos en las zonas que representan la carne, sino también pigmentos azules y verdes que Rubens solía utilizar para pintar la piel humana. Esto le agrega a la pieza matices únicos.

Tras un exhaustivo proceso científico, Osenat detalló a AP que la procedencia de la obra se certificó mediante imágenes de rayos X, análisis de pigmentos y la validación formal del experto Nils Büttner, reconocido por sus investigaciones sobre el barroco flamenco.

La casa de subastas agregó que el cuadro perteneció en el siglo XIX al pintor académico francés William-Adolphe Bouguereau y fue transmitido de generación en generación dentro de la misma familia hasta su reciente aparición en París, lo que otorga a la pieza una cadena de custodia excepcionalmente documentada. jesus rubens Tras un exhaustivo proceso científico, la procedencia de la obra se certificó mediante imágenes de rayos X. Gentileza: EuroNews "Inmediatamente tuve una corazonada sobre este cuadro e hice todo lo posible para intentar autentificarlo", declaró a AP el subastador y agregó que "finalmente, conseguimos que lo autentificara el Rubenianum, que es el comité Rubens de Amberes". Por su lado, Büttner explicó antes de la subasta que el artista pintaba a menudo crucifixiones, pero rara vez representaba "a Cristo crucificado como un cadáver en la cruz". "Así que este es el único cuadro que muestra sangre y agua saliendo de la herida del costado de Cristo, y esto es algo que Rubens solo pintó una vez", agregó. La trayectoria de Rubens La trayectoria de Rubens ensancha la trascendencia de este descubrimiento. Nacido en Siegen, en el actual territorio de Alemania, en 1577, Rubens fue criado entre Amberes e Italia, donde estudió a los grandes maestros renacentistas. Gracias a sus viajes y a su labor como diplomático, Rubens desarrolló una red de contactos que incluía a príncipes, gobernantes y miembros de la Iglesia, lo que le permitió obtener importantes encargos. Su taller en Amberes funcionó como un verdadero centro de producción artística, donde formó a discípulos que luego expandieron el estilo flamenco por toda Europa.

Temas subasta

Francia

Arte