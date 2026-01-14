Donald Trump confirmó un nuevo contacto con Delcy Rodríguez: "Es una persona fantástica" + Seguir en









El presidente de Estados Unidos afirmó que se está llevando "muy bien con Venezuela" y destacó que tuvieron una conversación larga donde se abordaron "muchos temas".

Donald Trump mantuvo un nuevo contacto con Delcy Rodríguez y mejora la relación bilateral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles un diálogo con la encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y aseguró que es una "persona fantástica".

Respecto a la conversación, Trump precisó que "trabajaron muy bien" durante una llamada "larga" en la que abordaron "muchos temas". A su vez, en diálogo con la prensa en el Salón Oval, sostuvo que se está llevando "muy bien con Venezuela".

"Estamos haciendo un progreso enorme ayudando a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Abordamos temas como el petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional. Esta relación entre Estados Unidos y Venezuela va a ser espectacular para todos", destacó más tarde en una publicación en su red social Truth Social y auguró que el país latinoamericano "va a ser grande y próspero de nuevo, quizás más que nunca antes".

Por su parte, la dirigente venezolana destacó que tuvo una "larga y cortés conversación telefónica" con Trump "en un marco de respeto mutuo". Además, detalló, a través de una publicación en X, que durante la charla abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos".

Por su parte, la dirigente venezolana destacó que tuvo una "larga y cortés conversación telefónica" con Trump "en un marco de respeto mutuo". Además, detalló, a través de una publicación en X, que durante la charla abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos".

Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta durante la administración de Maduro, inicialmente repudió la incursión militar de Estados Unidos a su país aunque mantuvo una postura más conciliadora con el gobierno de Trump. El líder republicano sostiene que su país mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y anunció acuerdos para recibir millones de barriles de petróleo venezolano.

Delcy Rodríguez anunció el comienzo de un "nuevo momento político" Este miércoles, la flamante presidenta de Venezuela afirmó que “se abre a un nuevo momento político” en pleno proceso de excarcelaciones. “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, dijo. “Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, dijo la mandataria interina. El número ya había sido adelantado el martes e incluye liberados desde diciembre. Sin embargo, no se aportaron pruebas sobre la veracidad de la cifra. Las ONG de derechos humanos calculan que el chavismo mantiene en condición de encierro entre 800 y 1000 presos políticos. Según el Foro Penal y el Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPPVE), se habrían registrado 70-80 liberaciones. La oposición venezolana dio cuenta de unas 100.