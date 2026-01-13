Subastaron la primera camiseta que usó Diego Maradona en Boca en más de u$s27 mil

La casaca utilizada por el astro en el Torneo Metropolitano 1981 fue vendida en una subasta internacional por u$s27.013,26 con documentación que certifica su uso en un partido oficial.

La primera camiseta con la número 10 que Diego Armando Maradona vistió en Boca Juniors volvió a quedar bajo los reflectores al ser vendida en una subasta internacional. Se trata de una prenda histórica, usada en un partido oficial, con procedencia directa y certificaciones de autenticidad.

La camiseta fue adjudicada por u$s 27.013,26 , según consta en los registros oficiales del remate. Corresponde al Torneo Metropolitano de 1981 y fue utilizada por el astro argentino en el partido ante Colón de Santa Fe , disputado el 26 de julio de ese año. La pieza cuenta con documentación completa de autenticidad y procedencia directa .

El lote integró la subasta internacional denominada #Figuritas , realizada entre el 14 y el 25 de octubre de 2025 , dentro de la categoría camisetas usadas en partidos de clubes . La oferta inicial había sido fijada en u$s 15.000 y recibió cinco ofertas antes de su cierre definitivo.

Según la descripción oficial, la prenda pertenece a la etapa inicial de Maradona en Boca Juniors , club al que llegó en 1981 y con el que se consagró campeón del Metropolitano . Se trata de una camiseta Adidas original , confeccionada en Argentina , de manga larga , color azul con franja amarilla central , triple tira en los hombros y número 10 aplicado en fieltro en la espalda.

El escudo del Club Atlético Boca Juniors y el trébol de Adidas se encuentran bordados , mientras que los números y detalles respetan los estándares de la época . La camiseta es talle 40 y presenta signos de uso compatibles con un partido oficial , un factor clave en su valuación.

El encuentro en el que fue utilizada se jugó en el estadio de Colón, conocido como el Cementerio de los Elefantes. Boca ganaba 2 a 0 cuando el partido fue suspendido a los 33 minutos del segundo tiempo, tras la retirada del equipo local en protesta por fallos arbitrales. Días después, el Tribunal dio por finalizado el encuentro y otorgó los puntos al conjunto xeneize, que semanas más tarde se consagró campeón.

Cómo se constató la veracidad de la camiseta de Maradona

camiseta subasta maradona

Uno de los aspectos centrales del valor de la prenda es su procedencia directa, certificada por Carlos Morete, excompañero de Maradona en Boca. En un certificado de autenticidad firmado, Morete dejó constancia de que la camiseta fue regalada personalmente por Maradona al finalizar el partido y permaneció bajo su custodia hasta 2025.

El lote también incluyó un certificado de tasación internacional, en el que se detalla el uso en partido oficial, la autenticidad y la relevancia histórica de la prenda. Allí se remarca que los objetos utilizados por Maradona en encuentros oficiales figuran entre los más valorados del mercado mundial de memorabilia deportiva.

De acuerdo con esa tasación, la camiseta tenía un valor estimado de subasta de entre u$s60.000 y u$s80.000 y un valor de seguro de u$s140.000, aunque el precio final quedó por debajo de esas proyecciones.

Considerada una de las camisetas más emblemáticas del fútbol argentino y del ciclo de Maradona en Boca, la prenda pertenece a una temporada clave que marcó el inicio de una asociación histórica entre el jugador y el club, antes de su salto definitivo al fútbol europeo.