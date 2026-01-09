La inmobiliaria de Milei activa cinco nuevas subastas: desde un terreno en Pinamar hasta un petit hotel Por Andrea Glikman + Seguir en









La Agencia de Administración de Bienes del Estado ya tiene agenda para febrero y avanza con la subasta de terrenos e inmuebles en ubicaciones estratégicas.

El terreno que se subasta en Pinamar tiene una ubicación privilegiada frente al mar.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya programó las próximas cinco subastas de terrenos e inmuebles públicos que se realizarán durante febrero a través del sistema oficial SUBAST.AR, en el marco del plan de venta de activos impulsado por el Gobierno.

Entre las propiedades más relevantes hay un terreno frente al mar en Pinamar, que por ubicación, superficie y habilitación promete concentrar gran parte del interés de los inversores. Esta subasta, que tendrá lugar el 5 de febrero a las 14 horas, corresponde a un terreno ubicado sobre Avenida del Mar, frente a la costa de Pinamar. El predio cuenta con una superficie, según mensura, de 7.242,85 m² y un precio base de u$s 3.474.216,87. Según la descripción oficial, se trata de “un terreno baldío, con vegetación natural, sin construcciones, a excepción de una pequeña edificación abandonada ubicada en la esquina de Avenida del Mar y Eolo”. Uno de los puntos clave es que el predio posee habilitación hotelera, un dato que eleva su atractivo en una de las zonas más demandadas de la Costa Atlántica y abre la puerta a desarrollos turísticos de gran escala.

Un edificio en Retiro y un terreno en Villa Crespo Dentro de la lista de subastas también figura un inmueble ubicado en la calle Juncal, entre Suipacha y Esmeralda, en el barrio porteño de Retiro. La propiedad tiene una superficie total de 499,67 m² y un precio base de u$s 1.902.097. La subasta se realizará el 9 de febrero. De acuerdo con la AABE, se trata de un edificio de cinco niveles, subsuelo, planta baja, primero, segundo y tercer piso, además de una terraza con sectores accesibles. El inmueble dispone de una escalera principal de recepción, escaleras secundarias y un ascensor que actualmente se encuentra fuera de servicio.

Otra de las subastas previstas corresponde a un terreno baldío en Villa Crespo, ubicado en Eustaquio Frías 247/249, con una superficie de 210 m² y un precio base de u$s 317.076,30. El lote, que se subastará el 12 de febrero, se encuentra desmalezado y bien mantenido, y en él funciona una Cámara de Transformación operada por EDESUR S.A.

Dos subastas más en La Plata y Caballito La agenda de febrero se completa con dos inmuebles adicionales. Uno de ellos se encuentra en la zona céntrica de La Plata y cuenta con una edificación de tres niveles. En la planta baja funciona actualmente un supermercado minorista de la marca VEA, con área de cajas, góndolas, cámaras de refrigeración y depósito. En ese mismo nivel también operan oficinas administrativas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada, bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El entrepiso alberga oficinas gerenciales del supermercado, mientras que en la planta alta y la azotea se ubica un estacionamiento con capacidad para 39 vehículos, además de depósitos y salas de máquinas. La subasta está prevista para el 6 de febrero con un precio base de u$s2.445.282,90.

Por último, se subastará un petit hotel abandonado en Avenida Rivadavia 4615/19, en el barrio de Caballito. El inmueble tiene una superficie de 283,70 m² y un precio base de US$ 1.006.545, y se presenta como una oportunidad para proyectos de reconversión en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. Con estas subastas, el Gobierno busca acelerar la venta de activos inmobiliarios del Estado, en una estrategia que combina ajuste fiscal y generación de recursos, mientras el mercado sigue de cerca las oportunidades que surgen en ubicaciones clave.

