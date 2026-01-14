Mientras crece la presión por Groenlandia, Dinamarca anunció que hará un grupo de trabajo con EEUU

Después de una reunión en Washington, el canciller danés explicó que buscarán "explorar si se puede encontrar un camino común a seguir".

Mientras Donald Trump continúa sus amenazas contra Groenlandia , Dinamarca anunció este miércoles que creará un grupo de trabajo con Estados Unidos para tratar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro del territorio y "explorar si se puede encontrar un camino común a seguir ".

La decisión se tomó luego del encuentro entre los cancilleres de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , y con el secretario de Estado, Marco Rubio . La visita se llevó a cabo en medio de las presiones de Trump por controlar la isla ártica , argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

El funcionario danés anticipó que la primera reunión del grupo se llevará a cabo "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.

El encuentro fue, según el canciller danés, "una discusión franca pero también constructiva", aunque afirmó que las posiciones siguen enfrentadas.

Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar "dentro del marco actual" y dijo que es "totalmente inaceptable" cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Trump mantiene la presión sobre Groenlandia y crece el conflicto diplomático

En paralelo a esta reunión, Trump reiteró en un mensaje en su red social Truth Social que con Groenlandia en manos de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazaron la posibilidad de que Estados Unidos se haga cargo del territorio, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

En la misma línea, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que, a partir de este miércoles, aumentará la presencia militar y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, por el aumento de las tensiones en el Ártico.

Varios países europeos, encabezados por Reino Unido y Alemania, informó esta semana que analizan la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la isla para disuadir las amenazas de Trump.