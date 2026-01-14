El FBI allanó a una periodista del Washington Post en una investigación por filtración de secretos gubernamentales + Seguir en









Hannah Natanson había realizado una cobertura sobre los despidos masivos de funcionarios. La agencia de seguridad buscaba obtener información sobre una persona sospechosa de difundir datos militares considerados sensibles y clasificados.

Hannah Natanson, periodista del Washington Post.

Agentes del FBI allanaron este miércoles la casa de una periodista del Washington Post, en el marco de una investigación por la posible filtración de secretos gubernamentales. Se trata de una reportera que había realizado una cobertura sobre los despidos masivos de funcionarios.

El objetivo fue Hannah Natanson, quien realizó una nota en la que habló con varios empleados federales que acusaron al gobierno de ejercer presiones durante el proceso. La información fue revelada por el New York Times, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

Quién es Hannah Natanson y por qué la allanó el FBI La periodista publicó en diciembre una publicación titulada "Soy el contacto del The Post con el Gobierno federal. Ha sido brutal", en la que relató su experiencia cubriendo el caso.

En el reportaje, Natanson relató el ritmo de llamadas y mensajes que recibía de antiguos y actuales empleados federales que estaban frustrados por los cambios llevados adelante por la administración de Donald Trump.

Según constató el director del FBI, Kash Patel, el operativo se realizó tras una orden judicial emitida por las autoridades pertinentes y que el objetivo de la pesquisa era obtener información sobre una persona sospechosa de obtener y difundir datos militares considerados sensibles y clasificados.

Según la investigación, esta información habría sido proporcionada por un contratista y que "podría haber puesto en peligro tanto a soldados como a la seguridad nacional". Por su parte, el fiscal general de EEUU, Pam Bondi, confirmó el allanamiento en la casa de Natanson, mientras que aseguró que el presunto responsable de la filtración se encuentra actualmente detenido. "A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", aseguró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2011456849711612019&partner=&hide_thread=false This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026