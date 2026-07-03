Una mujer ucraniana fue identificada por Interpol como principal sospechosa del atentado en Mónaco + Agregar ámbito en









La sospechosa se llama Anastasiia Berezovska y aún buscan posibles cómplices. También sospechan que estaba disfrazada y que habla varios idiomas.

Archivo. La mujer es la principal apuntada por el atentado. BBC

Una mujer ucraniana fue identificada como la principal sospechosa del atentado con paquete bomba en Mónaco, en el que salió herido de gravedad un multimillonario ucraniano sancionado y otras dos personas. Se trata de Anastasiia Berezovska, de 39 años, quien estaba "disfrazada de hombre" y posiblemente no actuó sola, de acuerdo con la hipótesis del fiscal adjunto de Mónaco.

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Al respecto, se emitió una notificación roja de Interpol contra Berezovska, quien también habla alemán y está buscada por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en una vía pública con intención criminal y conspiración criminal.

Una mujer ucraniana, identificada por Interpol como principal sospechosa de un atentado en Mónaco Poco antes de las 21:00 (19:00 GMT) del lunes, un individuo dejó un paquete en el vestíbulo de un pequeño edificio de apartamentos, seguido poco después por una explosión. De momento, la policía continúa la investigación para identificar a posibles cómplices mientras buscan a Berezovska.

Las autoridades de Mónaco creen que Berezovska pasó algunos días inspeccionando la residencia. El fiscal adjunto Morgan Raymond declaró que la sospechosa, cuya imagen fue captada por las cámaras de seguridad con un sombrero de pescador oscuro, abandonó el lugar a pie, pero se cree que posteriormente alquiló un coche y condujo hasta Italia y luego a Alemania.

El hecho ocurrió el lunes, cuando un individuo dejó un paquete en el vestíbulo de un pequeño edificio de apartamentos, seguido poco después por una explosión. La fotografía de Berezovska que publicó Interpol muestra a una mujer con cabello oscuro hasta los hombros y tiene un tatuaje en el brazo derecho que parecería ser una serpiente, agregó el comunicado citado por la BBC.

El fiscal de Mónaco agradeció a la policía local y Francia por su cooperación, que permitió "identificar, en un tiempo particularmente breve, a la persona sospechosa de haber perpetrado el ataque". Mientras tanto, en Alemania, la policía de Hesse confirmó que las fuerzas especiales registraron el jueves el apartamento alquilado de una mujer ucraniana de 39 años en el distrito de Main-Taunus. Explosión en Mónaco: el atentado contra empresario ucraniano habría sido ejecutado por una mujer Se dio otro giro este jueves en la investigación del intento de atentado en Mónaco del pasado lunes. El ataque tenía como objetivo al empresario inmobiliario ucraniano, Vadim Emolaev, y según las últimas investigaciones, habría sido una mujer la que colocó y detonó la bomba, y se descartó al único sospechoso por falta de pruebas. Según el diario local Le Figaro, la mujer, de unos treinta años, fue captada por las cámaras dejando el paquete bomba en el vestíbulo de la casa del oligarca ucraniano. En las imágenes también se observa la vestimenta de la principal sospecha, que habría huido a Francia y sigue prófuga. Chaleco negro, pantalones blancos, zapatillas deportivas y un sombrero oscuro, fue el atuendo que usó para cometer el hecho. Minutos después de dejar el paquete, el ucraniano-chipriota Emolaev ingresó a su departamento junto a su esposa e hijo de 13 años, cuando el artefacto explotó. Los tres resultaron heridos, su esposa y su hijo de gravedad, mientras que Emolaev se encuentra fuera de peligro.

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