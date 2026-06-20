Una ola de calor golpea a Europa: Francia limita el alcohol y España cierra una fan zone + Agregar ámbito en









Las altas temperaturas obligaron a adoptar medidas excepcionales en varios países. Se esperan hasta 41°C en Francia, mientras Alemania emitió alertas casi totales e Italia registra complicaciones en zonas turísticas.

La ola de calor afecta varios países de Eruopa, con temperaturas que podrían alcanzar los 41°C y medidas especiales para reducir riesgos sanitarios.

Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas del año y varios países comenzaron a implementar medidas de emergencia frente a temperaturas que rozan niveles récord. Francia, Alemania, Italia y España figuran entre los territorios más afectados por el fenómeno climático, que altera la vida cotidiana, impacta en el turismo y genera preocupación por sus efectos económicos.

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En Francia, las autoridades prevén que este domingo 35 de los 96 departamentos del país entren en alerta roja por calor extremo. Los pronósticos anticipan máximas de entre 39°C y 40°C desde el sudoeste hasta la región de París y Borgoña, aunque en algunas zonas los registros podrían alcanzar los 41°C.

Tras una reunión de crisis encabezada por el gobierno, el primer ministro Sébastien Lecornu dispuso restricciones al consumo de alcohol durante los eventos públicos que se realizarán en las regiones bajo alerta máxima, entre ellos los tradicionales festivales de la Fiesta de la Música. Paralelamente, la alcaldía de París decidió mantener abiertos durante toda la noche varios parques para ofrecer espacios de alivio a los habitantes.

Alemania, Italia y España también activaron medidas por el calor extremo Alemania quedó bajo advertencias meteorológicas en gran parte de su territorio. El servicio nacional de meteorología informó que las temperaturas podrían acercarse a los 38°C y alertó sobre la posibilidad de tormentas severas provocadas por la combinación de calor y humedad.

En Italia, donde se esperan máximas de entre 36°C y 37°C, el calor comenzó a modificar la dinámica turística en varias ciudades. En Roma, cientos de visitantes recorrieron los alrededores del Coliseo bajo el sol intenso y muchos buscaron refugio en espacios subterráneos cercanos al antiguo Templo de Claudio. En Bolonia, una de las ciudades más cálidas de la península, residentes y turistas se refrescaron en fuentes históricas y aprovecharon las galerías cubiertas para protegerse.

España también tomó medidas vinculadas al Mundial 2026. La federación local resolvió cerrar la fan zone instalada en la Plaza de Colón, en Madrid, donde se habían colocado pantallas gigantes para seguir el encuentro entre España y Arabia Saudita. La decisión se adoptó para evitar riesgos derivados de las temperaturas extremas. Los especialistas advierten que el cambio climático está incrementando la frecuencia y la intensidad de estos episodios en Europa, elevando tanto los riesgos sanitarios como los costos económicos. En ese sentido, el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, señaló que las olas de calor afectan la actividad a mediano plazo debido a la caída de la productividad y a las alteraciones que generan en distintos sectores de la economía.

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