Israel aseguró que mantendrá sus posiciones en Gaza hasta el "desarme total" de Hamás + Agregar ámbito en









Benjamin Netanyahu afirmó que las tropas israelíes no se retirarán del enclave mientras el grupo islamista conserve su capacidad militar. Hamás condicionó cualquier avance al fin de la ofensiva y a la retirada de Israel.

Israel aseguró que mantendrá sus posiciones en Gaza hasta el "desarme total" de Hamás.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este martes que las fuerzas israelíes permanecerán en sus posiciones actuales en la Franja de Gaza hasta que Hamás se desarme por completo.

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"Daremos instrucciones a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que hagan todo lo necesario para protegerse a sí mismos, a nuestro territorio y a nuestros ciudadanos", afirmó Netanyahu en un video publicado en sus redes sociales.

El mandatario también se refirió al acuerdo que el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró la semana pasada que había sido alcanzado por la denominada Junta de Paz para el "desarme total" de Hamás y de otros grupos armados en Gaza.

Benjamin Netanyahu afirmó que las tropas israelíes no se retirarán del enclave mientras el grupo islamista conserve su capacidad militar. Hamás condicionó cualquier avance al fin de la ofensiva y a la retirada de Israel. Según explicó Netanyahu, la Casa Blanca envió a Israel un borrador del acuerdo, aunque aclaró que su Gobierno no lo aceptó. "No es nuestro borrador. Nosotros enviamos nuestros comentarios", sostuvo.

La respuesta de Hamás Un día después del anuncio de Trump, Hamás informó que aceptó "la versión más reciente del mapa de ruta" para la segunda fase del acuerdo de cese al fuego en Gaza, tras "intensas" negociaciones.

Sin embargo, el grupo islamista condicionó cualquier acuerdo sobre el desarme al cese total de la ofensiva israelí, la retirada de las tropas del enclave y avances en el proceso de reconstrucción de Gaza. Continúan los ataques Durante el fin de semana, nuevos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza dejaron decenas de muertos, entre ellos niños y otros civiles. La escalada de violencia llevó a Qatar, Egipto y Turquía, países mediadores en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, a emitir el lunes una condena conjunta por los bombardeos.

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